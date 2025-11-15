15 de noviembre de 2025 - 10:20

Cuánto mide Ca7riel y Paco Amoroso: estatura real

Los músicos lograron un récord argentino en los Latin Grammy 2025. Se llevaron cinco premios en una sola noche.

Foto:

Ca7riel y Paco Amoroso vivieron una noche histórica al cosechar cinco premios en la 26.ª edición de los Latin Grammy Awards 2025 celebrada en Las Vegas.

Fue su primera vez ganando en estos premios —aunque ya estaban nominados— y lo hicieron compitiendo en múltiples categorías, incluyendo:

  • Mejor Álbum de Música Alternativa por Papota
  • Mejor Canción Alternativa por “#Tetas”
  • Mejor Canción Pop por “El día del amigo”
  • También fueron reconocidos por sus videos musicales (Mejor Video Musical Versión Corta y Larga) por trabajos vinculados a Papota. Diario de Cultura

Además, alcanzaron un hito para la música argentina: se convirtieron en los primeros artistas de su país en recibir diez nominaciones en una sola edición de los Latin Grammy.

Paco-Amoroso-Ca7riel-latin-grammy-2025-billboard-1800

“La verdad que estamos sorprendidos de que nos den premios y ganemos cosas. Agradecerle a nuestro equipo, al sello, a la gente que trabaja con nosotros estas canciones que nos permitieron girar por todo el mundo, tocar, a nuestros músicos a nuestras mamás. Esta es una alegría que compartirnos con todos ustedes. A la gente de Argentina, aguante el Diego”, celebró Paco.

¿Cuál es la estatura de Ca7riel y Paco Amoroso?

Entre la enorme atención que generó su triunfal paso por los Latin Grammy, también volvió a circular una curiosidad habitual entre sus seguidores: ¿cuánto miden Ca7riel y Paco Amoroso?

Ca7riel y Paco Amoroso
CA7RIEL & Paco Amoroso: EL DÍA DEL AMIGO | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

CA7RIEL & Paco Amoroso: EL DÍA DEL AMIGO | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Según la información disponible en los perfiles oficiales, Ca7riel mide 1,74 metros y su nombre real es Catriel Guerreiro.

Mientras que Paco Amoroso mide 1,73 metros, por lo que la diferencia es apenas de un centímetro entre ambos. Paco nació el 17 de agosto de 1995 en Buenos Aires, Argentina

