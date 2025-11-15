Cuánto mide Ca7riel y Paco Amoroso: estatura real

Los músicos lograron un récord argentino en los Latin Grammy 2025. Se llevaron cinco premios en una sola noche.

Ca7riel y Paco Amoroso vivieron una noche histórica al cosechar cinco premios en la 26.ª edición de los Latin Grammy Awards 2025 celebrada en Las Vegas.

Fue su primera vez ganando en estos premios —aunque ya estaban nominados— y lo hicieron compitiendo en múltiples categorías, incluyendo:

Mejor Álbum de Música Alternativa por Papota

Mejor Canción Alternativa por “#Tetas”

Mejor Canción Pop por “El día del amigo”

También fueron reconocidos por sus videos musicales (Mejor Video Musical Versión Corta y Larga) por trabajos vinculados a Papota. Diario de Cultura Además, alcanzaron un hito para la música argentina: se convirtieron en los primeros artistas de su país en recibir diez nominaciones en una sola edición de los Latin Grammy.

Paco-Amoroso-Ca7riel-latin-grammy-2025-billboard-1800 “La verdad que estamos sorprendidos de que nos den premios y ganemos cosas. Agradecerle a nuestro equipo, al sello, a la gente que trabaja con nosotros estas canciones que nos permitieron girar por todo el mundo, tocar, a nuestros músicos a nuestras mamás. Esta es una alegría que compartirnos con todos ustedes. A la gente de Argentina, aguante el Diego”, celebró Paco.

