La Orquesta Con Brio presenta el festival "Entre puertos": conciertos que unen música chilena y rioplatense

Mendoza se prepara para recibir un encuentro musical inédito que buscará tender un puente artístico entre dos tradiciones hermanas. Desde este jueves 20 hasta el domingo 23 de noviembre, la Orquesta Con Brio presentará " Entre Puertos: ciclo de música chilena y rioplatense ", una propuesta que combina el tango clásico reinterpretado con arreglos originales y la poética nocturna de la bohemia porteña de Valparaíso.

El proyecto, dirigido musicalmente por Pancho Rivera Salopek, sumará además la voz de la cantante mendocina Pamela Garro y la participación especial del músico chileno Claudio Silva Rey , referente de la canción de autor del vecino país.

La iniciativa llega como un evento cultural de trascendencia para la provincia: la Orquesta Con Brio, de reciente formación y autogestiva, cruzará repertorios para construir un diálogo artístico entre estilos que comparten raíces populares pero habitan geografías distintas.

Con tangos revisados, canciones representativas de la nueva canción chilena y la potencia interpretativa de los invitados, "Entre Puertos" se presenta como un viaje musical que recorrerá diferentes salas y espacios emblemáticos de Mendoza.

La propuesta también apuesta a la diversidad de escenarios, llevando cada fecha a un formato distinto.

El ciclo abrirá este jueves 20 a las 19 en la Legislatura de Mendoza, en una presentación que incluirá una degustación ofrecida por la Bodega Solandes. Entrada libre.

El viernes 21, a las 21.30, la música desembarcará en el renovado Bodegón Kolton, en una experiencia que combinará gastronomía y repertorio latinoamericano. Reservas al 261-3837917.

El sábado 22, también a las 21.30, llegará el concierto central en el Teatro Barcelona del Centro Catalán de Mendoza. Entradas en Entradaweb.com.ar

Finalmente, el domingo 23 a las 21.30, el ciclo cerrará en la Milonga La Jodida, en el Teatro Leonardo Favio de Chacras de Coria, con un encuentro que promete un clima más íntimo y festivo. Entradas en Entradaweb.com.ar