Mendoza incorpora nuevos colectivos a GNC al sistema MendoTran: cuántos son y desde cuándo funcionarán

El Gobierno de Mendoza , a través de la Subsecretaría de Transporte , presentó 10 nuevos colectivos impulsados a gas natural comprimido (GNC) que ya se incorporaron al sistema de transporte público MendoTran.

Las unidades forman parte de un total de 16 vehículos y se enmarcan en el Plan de Movilidad 2030, que tiene como eje central el desarrollo de un sistema de transporte sostenible con tecnologías de bajas o cero emisiones.

El acto de presentación contó con la participación del gobernador Alfredo Cornejo ; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; el subsecretario de Transporte, Luis Borrego ; el presidente de AUTAM, Sergio Pensalfine; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner , y representantes de empresas privadas del sector.

Las nuevas unidades comenzarán a circular en distintos recorridos del Gran Mendoza y estarán operadas por las ocho empresas privadas que integran el sistema MendoTran.

Cada colectivo tiene capacidad para transportar a 90 personas y está equipado con climatizador, suspensión neumática, piso bajo con rampa, extintores en el motor, y un sistema de videovigilancia compuesto por siete cámaras internas y externas . Además, funcionan con ocho tubos de GNC de 120 litros cada uno, lo que les permite operar con autonomía y eficiencia.

Durante el evento, el gobernador Cornejo destacó el avance del sistema de transporte provincial: “La verdad es que el transporte público de Gran Mendoza es un lujo”, afirmó. Y agregó: “Basta ya no solo compararlo con otras provincias argentinas, sino con cualquier ciudad del mundo. Es bastante masivo y lleva mucho subsidio, porque si no, no hay forma”, expresó.

En la misma línea, el ministro Mema remarcó los beneficios ambientales de estas nuevas unidades: “Es un primer paso, esto es de largo aliento porque la transición energética es con el GNC en Argentina, que es un país gasífero. Nosotros empezamos a apostar a esto hace 10 años, justamente para generar un consumo permanente de gas durante todo el año”, explicó. También precisó que estos colectivos chinos emiten solo el 30% de los gases de efecto invernadero que generan los vehículos convencionales.

Las unidades pertenecen a la marca Yutong, el mayor fabricante mundial de buses y uno de los principales referentes en tecnologías de nueva energía aplicadas al transporte.

Con esta incorporación, Mendoza da un paso firme en el camino hacia una movilidad más limpia, segura y eficiente, apostando a la innovación tecnológica como herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el cuidado del ambiente.