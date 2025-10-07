En Aconcagua Radio advierten sobre los créditos UVA: "La deuda ya supera el valor de las viviendas"

En los últimos meses, el tema de los créditos UVA volvió a ganar lugar en la agenda pública. Con la inflación desacelerada, algunos bancos los promueven nuevamente como una alternativa atractiva, pero las experiencias de los últimos años y los recientes fallos judiciales muestran que el panorama dista de ser sencillo.

En diálogo con Aconcagua Radio , la abogada Mariela González , especialista en la defensa de deudores de créditos UVA —tanto hipotecarios como automotores—, advirtió que, aunque el contexto inflacionario parece más controlado, los riesgos estructurales del sistema siguen presentes.

“Hay un cambio en la postura judicial respecto de la readecuación de los créditos. Antes, cuando la inflación estaba descontrolada, se ordenaban ajustes para que fueran más llevaderos. Hoy, la Justicia se muestra más rígida y sostiene que la pérdida de empleo, por ejemplo, no es un hecho imprevisible”, explicó González.

El comentario hace referencia a un reciente fallo de la Justicia Federal de Mendoza , que rechazó la demanda de un deudor que había perdido su trabajo y no podía seguir pagando. Según la letrada, esta decisión refleja una tendencia: “Se está consolidando una intransigencia muy notoria. El esquema UVA no solo ajusta el capital, sino también los intereses. El sistema de amortización francés hace que el deudor pague siempre intereses y muy poco capital. En épocas de inflación alta, eso se vuelve impagable.”

La abogada advirtió que, en muchos casos, las deudas actuales ya superan el valor de las propiedades , incluso para personas que cumplen puntualmente con sus pagos. “Tenemos clientes que pagan sus cuotas todos los meses y, sin embargo, deben más de lo que vale su casa. Eso debería ser un límite constitucional. No tiene sentido que alguien pierda su vivienda y además quede endeudado”, señaló.

El rol del Estado y la falta de alternativas

González también cuestionó la falta de políticas públicas para garantizar el acceso a la vivienda en condiciones razonables. “No hay una preocupación seria del Estado. Los jueces tiran la pelota al Congreso y el Congreso no hace nada. Esto es un problema que se arrastra desde hace décadas: antes del 2001 los créditos eran en dólares y terminó todo mal. Hoy pasa lo mismo, pero con la UVA”, reflexionó.

Según detalló, durante los años de inflación más alta —entre 2023 y 2024— los bancos dejaron de otorgar créditos UVA porque las deudas crecían hasta 10 millones de pesos por mes. Con la llegada del nuevo gobierno y la baja de la inflación, las entidades retomaron su oferta, pero la especialista cree que es una apuesta riesgosa. “La Argentina es cíclica. No podés basar una política de crédito en la confianza de que la inflación va a seguir bajando. Si vuelve a dispararse, el sistema se convierte en una trampa para los deudores”, alertó.

Los límites de los préstamos tradicionales

La abogada comparó el panorama actual con otras opciones de financiamiento y remarcó que ninguna resulta accesible para la clase media. “Si pedís un crédito tradicional para un departamento de 50 millones, te enfrentás a una cuota de cuatro millones de pesos. Es inviable. Los Procrear eran una buena opción porque estaban subsidiados y permitían acceder a una vivienda con cuotas razonables. Hoy no hay nada así”, lamentó.

Además, advirtió que los bancos endurecieron el scoring crediticio, lo que deja afuera incluso a personas con ingresos estables: “Si tenés una pequeña deuda con la tarjeta de crédito ya no calificás. Y si llegás a tener ingresos por tres millones en mano, igual no accedés a un crédito hipotecario. El sistema está hecho para beneficiar a los que más ganan.”

Créditos prendarios y “promociones” bancarias

La problemática no se limita a los préstamos para vivienda. González también apuntó contra los créditos prendarios para la compra de automóviles, en particular los lanzados por el Banco Nación. “Sacaron una promoción para financiar autos, pero no calificaba nadie. Mucha gente fue al banco con toda su documentación en regla y se encontró con que el crédito no era realmente prendario, sino de destino libre. Los bancos se aprovechan de la falta de información del cliente”, explicó.

En ese sentido, denunció que la publicidad de los bancos no informa adecuadamente los costos ni las condiciones de los créditos en UVA: “Nadie te dice que además del capital tenés un interés del 33% en UVA. Un préstamo de 15 millones puede transformarse en una deuda gigantesca e impagable. Es un sistema inviable y también irresponsable por parte de las entidades financieras.”

Para González, el panorama general es preocupante y requiere una intervención urgente del Estado: “Estamos frente a un esquema que no protege a las familias ni al derecho a la vivienda. Si el Estado realmente quisiera garantizar el acceso a la casa propia, debería crear otro tipo de crédito, con una estructura distinta, no sujeta a las vicisitudes económicas del país.”

