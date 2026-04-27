Lo detuvieron cuando traía a Mendoza 39 kilos de cocaína de alta pureza

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Gendarmería Nacional logró interceptar un importante cargamento de droga que tenía como destino final la provincia de Mendoza, cuando realizaba un control rutinario en Catamarca.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de El Portezuelo, donde efectivos de la fuerza federal detuvieron la marcha de un Citroën C4 Aircross, conducido por un hombre nacido en la provincia de Jujuy, quien se dirigía hacia Mendoza, según información de Gendarmería.

Durante el operativo, los uniformados observaron algunas irregularidades en la estructura del vehículo, por lo que se decidió realizar una inspección más detallada del auto. En esa requisa, descubrieron compartimentos acondicionados donde se ocultaban varios paquetes rectangulares.

Al realizar las pruebas de campo correspondientes, se confirmó que se trataba de cocaína de alta pureza , con un peso total de 39 kilos.

Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal de Catamarca en turno, que dispuso el secuestro tanto de la droga como del vehículo, y la detención del chofer.

Ahora se investiga, con la ayuda del teléfono del conductor, las posibles conexiones del sujeto con personas de Jujuy y de Mendoza.