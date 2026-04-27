27 de abril de 2026 - 14:21

Lo detuvieron cuando traía a Mendoza 39 kilos de cocaína de alta pureza

El cargamento fue detectado por personal de Gendarmería durante un control de rutina en un auto de un jujeño.

La cocaína que tenìa como destino a Mendoza. Gentileza Gendarmería Nacional.&nbsp;

La cocaína que tenìa como destino a Mendoza. Gentileza Gendarmería Nacional. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Lo detuvieron cuando traía a Mendoza 39 kilos de cocaína de alta pureza

Leé además

Leonardo “Leo” López, exvicepresidente de Independiente Rivadavia. Foto: X

Condenaron a un exvicepresidente de la Lepra a 9 años de cárcel: secuestraba y pedía USD 500 mil y cocaína

Por Oscar Guillén
La víctima se trasladaba en una bicimoto. 

Muerte del joven que iba en una bicimoto: sigue detenido e imputado el conductor que se fugó

Por Redacción Policiales

Gendarmería Nacional logró interceptar un importante cargamento de droga que tenía como destino final la provincia de Mendoza, cuando realizaba un control rutinario en Catamarca.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de El Portezuelo, donde efectivos de la fuerza federal detuvieron la marcha de un Citroën C4 Aircross, conducido por un hombre nacido en la provincia de Jujuy, quien se dirigía hacia Mendoza, según información de Gendarmería.

Durante el operativo, los uniformados observaron algunas irregularidades en la estructura del vehículo, por lo que se decidió realizar una inspección más detallada del auto. En esa requisa, descubrieron compartimentos acondicionados donde se ocultaban varios paquetes rectangulares.

Al realizar las pruebas de campo correspondientes, se confirmó que se trataba de cocaína de alta pureza, con un peso total de 39 kilos.

Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal de Catamarca en turno, que dispuso el secuestro tanto de la droga como del vehículo, y la detención del chofer.

Ahora se investiga, con la ayuda del teléfono del conductor, las posibles conexiones del sujeto con personas de Jujuy y de Mendoza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Brasero

Calefaccionaban su casa con un brasero y un bebé se intoxicó con monóxido de carbono

Por Redacción Policiales
Maipú: manejaba con 3 gramos de alcohol en sangre, perdió el control y terminó en un zanjón  

Cayó con su auto a un canal, lo salvaron sus amigos pero alarmó con el resultado del test de alcoholemia

Por Redacción Policiales
Condena a Pettinato: este lunes se conocerán las razones del tribunal.

Caso Melchor Rodrigo: la Justicia dará a conocer los argumentos del fallo contra Felipe Pettinato

Por Redacción Policiales
Puerto Madryn: el joven escaló tres metros para robar encomiendas, pero fue capturado.

Chubut: detuvieron a un mendocino por robar encomiendas en una terminal de ómnibus

Por Redacción Policiales