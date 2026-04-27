27 de abril de 2026 - 13:42

Muerte del joven que iba en una bicimoto: sigue detenido e imputado el conductor que se fugó

El accidente se registró el sábado en Perú y Roca, de Las Heras, cuando la víctima iba a trabajar.

La víctima se trasladaba en una bicimoto.&nbsp;

La víctima se trasladaba en una bicimoto. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La fiscalía de Tránsito imputó al hombre que, en un accidente vial ocurrido el sábado en Las Heras, habría atropellado y dado muerte a un joven de 28 años que se movilizaba en una bicimoto.

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Este fin de semana, N. R. C. fue imputado por homicidio culposo agravado por haberse dado a la fuga y se encuentra todavía detenido en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.), ubicada en el Polo Judicial, según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

El siniestro en el que perdió la vida Facundo Chavarini (28) ocurrió alrededor de las 6:30 del sábado en la intersección de las calles Perú y Roca, en el departamento de Las Heras. En ese cruce, un Citroën C4 colisionó contra una bicimoto de color celeste, sin marca ni dominio visible. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor falleció en el lugar del hecho.

Tras el alerta al 911, personal policial y profesionales del SEC arribaron al sitio, donde constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Durante el transcurso de la jornada, familiares y amigos de la víctima realizaron pedidos de justicia por el hecho, y trascendió que el hombre fallecido era chofer de colectivos de la línea 300 y que en ese momento se encontraba camino a trabajar.

Durante la tarde de este sábado, se entregó ante las autoridades el conductor que atropelló y mató a un hombre de 28 años que circulaba en bicimoto en el departamento de Las Heras.

El hombre acudió a la dependencia policial acompañado por su abogado defensor y reconoció haber atropellado a la víctima, tras lo cual abandonó el lugar del hecho durante la mañana.

Luego de la entrega voluntaria del sospechoso, agentes de la Unidad de Investigaciones (UID) y de la Policía Científica se desplazaron hacia el domicilio donde se encontraba el vehículo involucrado para realizar las pericias correspondientes.

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