Trabajo: la presencialidad se impone, pero los empleados prefieren la hibridez

El impacto de la pandemia todavía se observa en distintas áreas de la vida y de la economía. Sin embargo, pasados más de cinco años la mayoría de las empresas regresaron al 100% de la presencialidad; lo que no implica que sus trabajadores estén a gusto con esta situación. Así lo mostró la última encuesta de Randstad, la compañía de talento global.

Los resultados marcaron la brecha que existe entre el formato de trabajo que los trabajadores desean y el que efectivamente tienen. Así, mientras el 51% de los argentinos afirmó que su modalidad de trabajo ideal es el formato híbrido que combina días en la oficina y remoto, el 83% trabaja actualmente de forma totalmente presencial. “Al analizar el formato de trabajo ideal de manera regional, el formato híbrido lidera las preferencias de los trabajadores”, se destacó en el informe.

Y agregó que esta tendencia se observó en el 63% de los chilenos, el 60% de los uruguayos y el 51% de los argentinos que respondieron que, en caso de poder elegir, optarían por un esquema laboral híbrido. En Argentina, la proporción de trabajadores que elegirían el formato presencial a tiempo completo (41%) es bastante más alta que en Chile (20%) y Uruguay (31%). Con respecto a la preferencia del trabajo full remoto, es minoritaria en los tres mercados, alcanzando apenas un 8% en Argentina y Uruguay, y un 17% en Chile.

Hay que tener en cuenta que no todas las posiciones laborales son factibles de trabajo remoto por lo que solo una minoría de los trabajadores a nivel global tiene la posibilidad de trabajar de manera remota, por el tipo de trabajo que realizan. Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, afirmó que el experimento masivo forzado por la pandemia en todo el mundo mostró que el trabajo remoto sí funciona. La profesional agregó que la modalidad llegó para quedarse en gran medida ya sea con esquemas 100% a distancia o con formatos híbridos que combinan días en la oficina y días de home office.

grafico 1 Del mismo modo, la expectativa del talento en relación al formato de trabajo, especialmente en lo que refiere a desde donde trabajar, ha evolucionado en los últimos 5 años. La ejecutiva explicó ara algunos trabajar desde casa parte de la semana se ha convertido en algo no negociable. En tanto, sumó que para otros la expectativa sobre el trabajo remoto incide cada vez más en sus elecciones y decisiones de carrera laboral, como parte de la búsqueda de un mayor equilibrio entre vida laboral y personal.

La realidad lejos de las expectativas Aunque la mitad de los trabajadores argentinos preferiría trabajar bajo un esquema híbrido, la realidad laboral es muy diferente. El 83% de los argentinos trabaja hoy en un formato 100% presencial, frente al 78% de los uruguayos y al 60% de los chilenos. De este modo, solo un 13% de los argentinos realiza sus tareas laborales con una modalidad híbrida, proporción que asciende al 19% en Uruguay y al 26% en Chile, mientras que el trabajo full remoto alcanza solo al 5% de los argentinos, al 3% de uruguayos y al 13% de chilenos, respectivamente. “Los datos de evolución, tanto de las preferencias de los trabajadores, como de los formatos que adoptan las organizaciones nos dicen que la tendencia a trabajar a distancia a tiempo completo se está estabilizando en Argentina”, agregó Andrea Avila. Disminuye el trabajo híbrido como parte de un proceso en el que, por diferentes razones, más personas vuelven a trabajar a tiempo completo de manera presencial en la oficina. “Frente a esta realidad, las organizaciones tienen el desafío clave de asegurar que los espacios laborales y las oficinas aseguren la conexión y el sentido de pertenencia dentro de los equipos y tengan un rol central en el compromiso y el bienestar de los colaboradores”, sumó la CEO. Agregó que los datos del informe fueron relevados mediante una encuesta realizada de manera online entre el 5 de mayo y el 25 de julio a 4.051 personas con y sin empleo de Argentina, Chile y Uruguay.