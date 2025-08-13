El empleo formal privado subió 0,1% en mayo, según la Secretaría de Trabajo

La Secretaría de Trabajo de la Nación destacó que en mayo el empleo registrado en empresas privadas de todo el país tuvo una leve suba. Subió un 0,1% en comparación con el mes anterior . El dato es celebrado por el Gobierno, a la vez que se da un contexto de ajuste.

El registro se desprende de una medición del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). La suba implicó la incorporación de casi 6.000 personas en puestos laborales formales en el ámbito privado .

“ Estamos muy orgullosos de estos números en medio de una modificación completa de matriz . Se están conservando los puestos laborales en el sector privado, fruto del diálogo, de las mesas de trabajo con todos los sectores. Hay una estabilidad en el ajuste y eso lo valoramos mucho”, puntualizó una fuente de Trabajo a la prensa, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas.

En un año se perdieron 6.500 empleos privados registrados Empleo formal privado. (archivo)

En la cartera, que depende del Ministerio de Capital Humano, también se refirieron a las expectativas positivas de los empleadores del sector privado sobre la evolución del empleo en los próximos tres meses. Sin embargo fueron ligeramente menos optimistas en el relevamiento de junio que en el de mayo.

“Del 3,9% de las empresas que esperan tener cambios en su dotación de personal, el 2,3% espera aumentarla y el 1,6% espera disminuirla, lo cual arroja unas expectativas netas positivas de 0,7%”, de acuerdo a los relevamientos del SIPA y del EIL. También señalaron que en junio de 2025, tanto el promedio de los salarios del empleo registrado privado como el promedio de los salarios determinados en los principales Convenios Colectivos de Trabajo mostraron una mejora en términos reales con respecto al mes anterior.

El dato provisorio del salario medio real del empleo en relación de dependencia del sector privado presentó en junio de 2025 “un crecimiento del 0,7% en comparación con el nivel de mayo de 2025 (variación sin estacionalidad)”. Por otra parte, el salario medio real del sector privado de junio de 2025 “es un 11,9% mayor al verificado en diciembre de 2023 y presenta prácticamente el mismo nivel que en noviembre de 2023, previo a la devaluación en diciembre de ese año”.

En ese marco, desde la Secretaría de Trabajo señalaron que esto sucede además en medio de un contexto de baja conflictividad laboral, ya que según datos propios, en junio pasado se registraron 46 conflictos laborales con paro de actividades. Esto representó un descenso de 10% en relación al mismo mes del año anterior y de 22% con respecto a mayo de 2025.