El Banco Central realizó su primera compra de dólares bajo el nuevo esquema cambiario

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) concretó este lunes su primera compra de divisas . Todo ocurre en medio de la puesta en marcha del nuevo esquema de bandas cambiarias y el inicio de la denominada “fase 4” del programa monetario , orientada a reforzar el nivel de reservas internacionales.

La autoridad monetaria adquirió US$21 millones , lo que permitió que las reservas brutas cerraran en US$43.300 millones , consolidando el primer movimiento oficial de acumulación bajo el nuevo régimen cambiario.

Con este esquema, el organismo que preside Santiago Bausili tiene una capacidad de intervención sensiblemente más acotada que en el sistema anterior. A partir de ahora, el BCRA solo puede comprar hasta el 5% del volumen total operado diariamente en el mercado de cambios, con el objetivo de evitar distorsiones y preservar la estabilidad financiera.

En el régimen previo, cuando las bandas de flotación se actualizaban a un ritmo del 1% mensual , el Banco Central estaba habilitado a adquirir divisas automáticamente si el tipo de cambio alcanzaba el límite inferior de la banda , una herramienta que hoy quedó desactivada.

El nuevo programa monetario fue anunciado a mediados de diciembre y establece como uno de sus ejes centrales la acumulación sostenida de reservas , mediante un esquema de compras “consistente y previsible”.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios”, precisó el BCRA en su comunicado oficial, al tiempo que aclaró que podrá realizar compras en bloque siempre que no alteren el normal funcionamiento del mercado.

En términos macroeconómicos, la entidad proyecta un incremento de la base monetaria desde el 4,2% actual al 4,8% del PBI hacia diciembre del próximo año. Ese margen permitiría compras de divisas por alrededor de US$10.000 millones, siempre supeditadas a la evolución de la balanza de pagos.

El monto podría ampliarse hasta los US$17.000 millones si se registra un aumento adicional en la demanda de dinero, estimado en torno al 1% del Producto Bruto Interno.