Fuerte intervención del Banco Central: hizo la compra de dólares más alta en 11 meses

En una jornada marcada por una fuerte presencia oficial en el mercado cambiario, el Banco Central ( BCRA ) volvió a intervenir con una compra significativa de dólares . La autoridad monetaria adquirió US$214 millones , el monto diario más alto registrado en los últimos 11 meses.

Baja el dólar oficial: a cuánto cotiza este lunes 9 de febrero

El dólar mayorista se desplomó y el Banco Central aprovechó para sumar US$176 millones

La operación se concretó este miércoles 11 de febrero en el mercado oficial, en un contexto de amplia oferta de divisas y con el dólar en retroceso, que mantuvo la tendencia. Con esta intervención, el BCRA reforzó su estrategia de acumulación de reservas.

“Su mejor rueda desde que arrancó el programa de compras y pasó a acumular un total de US$1906 millones en lo que va del año” , destacó el economista Javier Giordano, de CFA.

Para encontrar un monto superior al de esta jornada hay que retroceder al 12 de marzo de 2025 , cuando el Banco Central compró US$268 millones en una sola rueda.

Se trata de la mayor adquisición desde que se eliminaron las restricciones que regían sobre la demanda de dólares para personas físicas. La operación se dio en un contexto en el que el dólar oficial volvió a mostrar una tendencia a la baja, movimiento que también replicaron los tipos de cambio financieros.

Con este resultado, la autoridad monetaria acumula en lo que va del mes US$1.906 millones, en un escenario favorable para reforzar sus divisas.

Teniendo en cuenta la compra, llamó la atención que las reservas totales del BCRA apenas crecieran en US$75 millones en el día (terminando en US$45.307 millones).

Sin embargo, según informó La Nación, vale destacar que este ingreso a su tenencia propia hizo que las denominadas reservas netas “pasen ahora a ser negativas en apenas US$532 millones”, destacó Federico Machado, de EconomíaOpen, que sigue día a día esa métrica.