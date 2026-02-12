El dólar, en su nivel más bajo en tres meses: a cuánto cotiza hoy

En una sexta jornada consecutiva a la baja , el dólar minorista cotiza este jueves 12 de febrero a $1.365 para la compra y $ 1.415 para la venta en el Banco Nación. Se trata de un caída de $5 respecto al cierre anterior y la cifra más baja desde mediados de noviembre del año pasado.

Por otro lado, el dólar blue se compra a $1.420 y se vende a $1.440, una brecha de $25 respecto al oficial.

En tanto, el mayorista se ubica en $1.392 (-0,57%).

La baja se consolida en horas posteriores a la victoria oficialista en el Senado, luego de que el proyecto de reforma laboral obtuviera media sanción.

Además, el Banco Central hizo ayer la mayor compra de reservas desde marzo del año pasado y el Tesoro logró refinanciar el 100% de la deuda que le vencía esta semana. En tanto, el riesgo país nuevamente perfora los 500 puntos básicos.

A cuánto cotiza el dólar hoy (BNA)

Compra: $1.365

Venta: $1.415

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.839,50 (BNA)

Las personas físicas pueden comprar dólares sin la restricción de USD 200 mensuales, aunque la compra de billetes por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el objetivo de preservar la economía formal.

A cuánto está el dólar blue

Compra: $1.420

Venta: $1.440

Dólar cripto

Compra: $1.399,23

Venta: $1.436,40

Dólar MEP (Bolsa)

El dólar MEP, o dólar Bolsa, permite acceder a divisas mediante la compra de bonos argentinos que cotizan tanto en pesos como en dólares. No requiere una cuenta en el exterior, pero sí una cuenta comitente habilitada para operar desde el homebanking.

Compra: $ 1.419,56

Venta: $1.420,34

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El dólar CCL se utiliza principalmente por empresas para cambiar pesos por dólares en el exterior, mediante la compra y venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.466,33

Venta: $1.467,29

El Banco Central (BCRA) aclaró que los ahorristas que compren dólares oficiales no podrán operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, como parte de una medida destinada a desalentar el denominado “rulo”.