Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 11 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista cerró en baja a $1.425 este martes. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país el día miércoles.

Dólar miércoles 11 de febrero 2026.

Dólar miércoles 11 de febrero 2026.

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este martes a $1.425 en Banco Nación. Para el inicio del miércoles se espera el mismo precio. La cotización del dólar para la compra y venta continúa en baja y la estrategia que propone el Ministerio de Economía contra la desinflación podría tener efecto en los próximos meses.

Precio del dólar para este miércoles en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 11 de febrero

  • Banco Nación: $1.425
  • Banco Galicia: $1.425
  • Banco BBVA: $1.430
  • Banco Santander: $1.430
  • Banco Ciudad: $1.425
  • Banco Patagonia: $1.440
  • Banco Macro: $1.430
  • Banco Hipotecario: $1.430
  • Banco Supervielle: $1.430
  • Banco Credicoop: $1.435
  • Banco Piano: $1.425
  • Banco Comercio: $1.430
  • ICBC: $1.435
  • Brubank: $1.424

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

Pese a que el Banco Central intensificó en los últimos días la compra de divisas, esa estrategia no fue suficiente para frenar la caída del tipo de cambio. En la primera rueda del martes, el dólar volvió a retroceder y alcanzó los valores más bajos del año, con un precio de $1.440 en el segmento minorista para la venta, mientras que en el mercado mayorista finalizó en $1.415 pesos.

Al inicio de la semana, el BCRA sumó USD 176 millones a sus arcas, el monto diario más elevado registrado en febrero. Gracias a esas operaciones, las reservas internacionales brutas continuaron en alza y llegaron a 45.323 millones de dólares. Sin embargo, esta acumulación implica, al mismo tiempo, una mayor emisión de pesos, ya que la compra de dólares se traduce en expansión monetaria.

  • Este proceso forma parte de la llamada remonetización, el eje central de la fase 4 del programa monetario que comenzó en febrero. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sostuvo la semana pasada que, de no haber intervenido el Banco Central, el dólar “hubiera caído a niveles de $1.300”.
  • Aunque la baja del tipo de cambio no fue tan marcada, el retroceso acumulado de más de 3% en lo que va del año genera ruido en un contexto en el que la inflación no logra perforar el 2% mensual. Desde las elecciones legislativas de octubre, el dólar se mantiene relativamente estable, pero los precios continúan subiendo, lo que vuelve a encarecer la economía argentina medida en dólares.
  • La caída de la cotización, si bien despierta preocupación, también es una señal de que la demanda de dinero está creciendo. En otras palabras, la expansión monetaria que se viene aplicando desde principios de enero no se trasladó al mercado cambiario.
  • Este escenario es el que el ministro de Economía buscaba al poner en marcha la nueva etapa del plan: más reservas, remonetización vía compras de divisas y una mayor demanda de pesos que evite un traslado al tipo de cambio.
Un dólar más bajo podría tener efectos positivos sobre los bienes transables o aquellos que dependen de insumos importados, como el rubro de alimentos y bebidas. Asimismo, reduce la presión para aplicar ajustes en combustibles y tarifas de servicios públicos.

