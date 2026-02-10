Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 11 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista cerró en baja a $1.425 este martes. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país el día miércoles.

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este martes a $1.425 en Banco Nación. Para el inicio del miércoles se espera el mismo precio. La cotización del dólar para la compra y venta continúa en baja y la estrategia que propone el Ministerio de Economía contra la desinflación podría tener efecto en los próximos meses.

dólar miércoles 11 febrero Dólar miércoles 11 de febrero 2026. WEB Precio del dólar para este miércoles en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 11 de febrero Banco Nación: $1.425

$1.425 Banco Galicia: $1.425

$1.425 Banco BBVA: $1.430

$1.430 Banco Santander: $1.430

$1.430 Banco Ciudad: $1.425

$1.425 Banco Patagonia: $1.440

$1.440 Banco Macro: $1.430

$1.430 Banco Hipotecario: $1.430

$1.430 Banco Supervielle: $1.430

$1.430 Banco Credicoop: $1.435

$1.435 Banco Piano: $1.425

$1.425 Banco Comercio: $1.430

$1.430 ICBC: $1.435

$1.435 Brubank: $1.424 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país Pese a que el Banco Central intensificó en los últimos días la compra de divisas, esa estrategia no fue suficiente para frenar la caída del tipo de cambio. En la primera rueda del martes, el dólar volvió a retroceder y alcanzó los valores más bajos del año, con un precio de $1.440 en el segmento minorista para la venta, mientras que en el mercado mayorista finalizó en $1.415 pesos.

Al inicio de la semana, el BCRA sumó USD 176 millones a sus arcas, el monto diario más elevado registrado en febrero. Gracias a esas operaciones, las reservas internacionales brutas continuaron en alza y llegaron a 45.323 millones de dólares. Sin embargo, esta acumulación implica, al mismo tiempo, una mayor emisión de pesos, ya que la compra de dólares se traduce en expansión monetaria.