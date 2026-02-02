2 de febrero de 2026 - 10:51

Tembló en Chile y se sintió en Mendoza

El movimiento telúrico de esta mañana tuvo lugar casi en la frontera, por lo que muchos mendocinos lo percibieron con fuerza.

Lunes 2 de febrero: sismo en Chile se sintió con fuerza en Mendoza

Lunes 2 de febrero: sismo en Chile se sintió con fuerza en Mendoza

Foto:

Temblor de magnitud 4.5 en Los Andes (Chile) se sintió este lunes por la mañana en Mendoza

Temblor de magnitud 4.5 en Los Andes (Chile) se sintió este lunes por la mañana en Mendoza

Foto:

Sismologia.cl
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un sismo de magnitud 4.5 se produjo este lunes a la mañana en la zona de Los Andes (Chile) y se percibió con fuerza en Mendoza.

Leé además

Actividad sísmica en el volcán Tupungatito: nuevo reporte en febrero de 2026

Más de 100 temblores: enjambre sísmico en el volcán Tupungatito pone en alerta a Mendoza y Chile

Por Redacción Sociedad
Sortean $14.650 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Sortean $14.650 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Por Redacción Sociedad

El movimiento telúrico ocurrió a las 10.40 horas con epicentro a 19 kilómetros al norte de Los Andes, muy cerca del límite con Argentina, tal como informó el Centro Sismológico Nacional de Chile. Fue a una profundidad de 111 km.

Temblor de magnitud 4.5 en Los Andes (Chile) se sintió este lunes por la mañana en Mendoza
Temblor de magnitud 4.5 en Los Andes (Chile) se sintió este lunes por la mañana en Mendoza

Temblor de magnitud 4.5 en Los Andes (Chile) se sintió este lunes por la mañana en Mendoza

Previamente, a las 10.35, se había registrado otro temblor, pero de magnitud 2.6, en San Juan, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La tormenta reabrió el debate sobre el arbolado y la elección de especies en el Este. 

La tormenta reabrió el debate sobre el arbolado y la elección de especies en el Este

Por Enrique Pfaab
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 2 de enero

Por Redacción Sociedad
Reabren el paso Cristo Redentor - Foto archivo

Habilitaron el paso Cristo Redentor tras dos días de cierre y hay grandes demoras en el cruce a Chile

Por Redacción Sociedad
Ciudad de Mendoza - Foto archivo

Tiempo en Mendoza: el importante cambio confirmado desde este lunes

Por Redacción Sociedad