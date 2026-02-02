Tembló en Chile y se sintió en Mendoza

El movimiento telúrico de esta mañana tuvo lugar casi en la frontera, por lo que muchos mendocinos lo percibieron con fuerza.

Temblor de magnitud 4.5 en Los Andes (Chile) se sintió este lunes por la mañana en Mendoza

Lunes 2 de febrero: sismo en Chile se sintió con fuerza en Mendoza

Un sismo de magnitud 4.5 se produjo este lunes a la mañana en la zona de Los Andes (Chile) y se percibió con fuerza en Mendoza.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10.40 horas con epicentro a 19 kilómetros al norte de Los Andes, muy cerca del límite con Argentina, tal como informó el Centro Sismológico Nacional de Chile. Fue a una profundidad de 111 km.

Temblor de magnitud 4.5 en Los Andes (Chile) se sintió este lunes por la mañana en Mendoza Temblor de magnitud 4.5 en Los Andes (Chile) se sintió este lunes por la mañana en Mendoza Sismologia.cl Previamente, a las 10.35, se había registrado otro temblor, pero de magnitud 2.6, en San Juan, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).