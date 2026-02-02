La caída de árboles y postes tras el fuerte temporal afectó a San Martín y Junín, con daños en la vía pública, el servicio eléctrico y viviendas. La presencia de eucaliptus y otras especies de gran tamaño, volvió a poner en discusión la sanidad del arbolado y su adecuación al entorno.

La tormenta reabrió el debate sobre el arbolado y la elección de especies en el Este.

Hace unos días, una fuerte tormenta con ráfagas intensas y caída de granizo afectó a distintos puntos de la Zona Este y provocó múltiples inconvenientes, principalmente por la caída de árboles de gran porte y postes del tendido eléctrico. Las consecuencias se extendieron durante varias jornadas, con calles bloqueadas, interrupciones en el suministro eléctrico y tareas de emergencia aún en curso.

En el departamento de San Martín, el intendente Raúl Rufeil recorrió las zonas afectadas, entre ellas Buen Orden, Ingeniero Giagnoni y Alto Verde. Sobre la Ruta 50, desde calle Martínez hacia el este, se registró una importante cantidad de árboles caídos, algunos sobre cables de energía eléctrica y otros sobre la calzada. Junto al director de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, se coordinaron los trabajos para liberar la traza y restablecer la circulación, con la intervención de equipos municipales, Vialidad, la Cooperativa Eléctrica Alto Verde y Algarrobo Grande.

arboles 1 La tormenta reabrió el debate sobre el arbolado y la elección de especies en el Este. El fenómeno también generó daños en Nueva California, donde se reportó caída de granizo, y en otros distritos como Ciudad, Palmira, Alto Verde, Giagnoni y Buen Orden, donde se contabilizaron más de un centenar de árboles derribados. Desde el municipio informaron que se trabajó de manera conjunta con Edeste, cooperativas eléctricas y organismos provinciales para atender la emergencia, despejar calles y avanzar en la restitución del servicio eléctrico. Además, se brindó asistencia a familias con viviendas afectadas y se mantuvieron líneas de contacto habilitadas para emergencias climáticas.

En Junín, el temporal atravesó todo el departamento de sur a norte y motivó un operativo municipal sostenido. Según el relevamiento preliminar, se registró la caída de más de 120 árboles sobre la vía pública y más de un centenar de intervenciones por daños provocados por granizo o voladuras de chapas. En distritos como Rodríguez Peña se vieron comprometidas líneas de baja y media tensión, con tendidos eléctricos caídos tanto en áreas urbanas como rurales. En Algarrobo Grande, además de la caída de árboles, se reportaron daños significativos en zonas productivas por la caída de granizo.

Las tareas en Junín incluyeron la coordinación entre Defensa Civil, las áreas de Obras y Servicios Públicos, Electrotecnia, delegaciones municipales, cooperativas y empresas distribuidoras de energía, con el objetivo de despejar calles y caminos, garantizar condiciones de seguridad y avanzar en la normalización de los servicios. Desde Desarrollo Social se brindó asistencia directa a las familias afectadas, con guardias permanentes para atender reclamos.