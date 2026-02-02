La tormenta reabrió el debate sobre el arbolado y la elección de especies en el Este
La caída de árboles y postes tras el fuerte temporal afectó a San Martín y Junín, con daños en la vía pública, el servicio eléctrico y viviendas. La presencia de eucaliptus y otras especies de gran tamaño, volvió a poner en discusión la sanidad del arbolado y su adecuación al entorno.
La tormenta reabrió el debate sobre el arbolado y la elección de especies en el Este.
Hace unos días, una fuerte tormenta con ráfagas intensas y caída de granizo afectó a distintos puntos de la Zona Este y provocó múltiples inconvenientes, principalmente por la caída de árboles de gran porte y postes del tendido eléctrico. Las consecuencias se extendieron durante varias jornadas, con calles bloqueadas, interrupciones en el suministro eléctrico y tareas de emergencia aún en curso.
En el departamento de San Martín, el intendente Raúl Rufeil recorrió las zonas afectadas, entre ellas Buen Orden, Ingeniero Giagnoni y Alto Verde. Sobre la Ruta 50, desde calle Martínez hacia el este, se registró una importante cantidad de árboles caídos, algunos sobre cables de energía eléctrica y otros sobre la calzada. Junto al director de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, se coordinaron los trabajos para liberar la traza y restablecer la circulación, con la intervención de equipos municipales, Vialidad, la Cooperativa Eléctrica Alto Verde y Algarrobo Grande.
El fenómeno también generó daños en Nueva California, donde se reportó caída de granizo, y en otros distritos como Ciudad, Palmira, Alto Verde, Giagnoni y Buen Orden, donde se contabilizaron más de un centenar de árboles derribados. Desde el municipio informaron que se trabajó de manera conjunta con Edeste, cooperativas eléctricas y organismos provinciales para atender la emergencia, despejar calles y avanzar en la restitución del servicio eléctrico. Además, se brindó asistencia a familias con viviendas afectadas y se mantuvieron líneas de contacto habilitadas para emergencias climáticas.
En Junín, el temporal atravesó todo el departamento de sur a norte y motivó un operativo municipal sostenido. Según el relevamiento preliminar, se registró la caída de más de 120 árboles sobre la vía pública y más de un centenar de intervenciones por daños provocados por granizo o voladuras de chapas. En distritos como Rodríguez Peña se vieron comprometidas líneas de baja y media tensión, con tendidos eléctricos caídos tanto en áreas urbanas como rurales. En Algarrobo Grande, además de la caída de árboles, se reportaron daños significativos en zonas productivas por la caída de granizo.
Las tareas en Junín incluyeron la coordinación entre Defensa Civil, las áreas de Obras y Servicios Públicos, Electrotecnia, delegaciones municipales, cooperativas y empresas distribuidoras de energía, con el objetivo de despejar calles y caminos, garantizar condiciones de seguridad y avanzar en la normalización de los servicios. Desde Desarrollo Social se brindó asistencia directa a las familias afectadas, con guardias permanentes para atender reclamos.
La magnitud de la caída de árboles de todas las especies, muchos eucaliptus de gran tamaño, reabrió el debate sobre el arbolado público, su estado sanitario y la conveniencia de determinadas especies.
La discusión también remite a la historia del arbolado en zonas como Palmira. Parte de los eucaliptos que hoy se observan en los alrededores del Parque Agnesi, sobre la Ruta 50 y la actual avenida Eva Perón, tienen su origen en una antigua plantación realizada en tierras que pertenecieron a la familia alemana Von der Heyde. Ese extenso predio, que incluía áreas hoy ocupadas por el Parque Agnesi, el Aeroclub San Martín y el barrio San Pedro, fue destinado en parte a una plantación de eucaliptus con fines madereros. Sin embargo, las condiciones del suelo y la falta de agua suficiente impidieron el desarrollo pleno de ese proyecto, aunque muchos de los ejemplares del perímetro aún permanecen en pie.
Tras el temporal, la caída de varios de esos árboles volvió a poner en agenda la necesidad de revisar criterios de mantenimiento, recambio y elección de especies, en un contexto donde el arbolado convive con infraestructura vial, eléctrica y zonas urbanizadas. Mientras continúan los trabajos de reparación y asistencia, el debate sobre cómo planificar el arbolado futuro volvió a ocupar un lugar central en la agenda local.