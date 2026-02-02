Sortean $14.650 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Se aproxima el sorteo de un pozo acumulado de $ 14.650 millones en el próximo Quini 6 , uno de los juegos de lotería favoritos entre los argentinos.

El próximo miércoles 4 de febrero a las 21.15 será cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios en las distintas categorías.

El enorme monto se produjo después de que las principales modalidades quedaran vacantes en el sorteo previo, lo que motivó un crecimiento en las apuestas. Es uno de los más altos de la historia del Quini 6.

El miércoles 4 de febrero (sorteo N° 3.345), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $ 14.650 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $ 6.770 millones.

Tradicional Primer Sorteo: $6.590 millones

$6.590 millones La Segunda: $830 millones

$830 millones Revancha: $6.770 millones

$6.770 millones Siempre Sale: $305 millones

$305 millones Extra: $155 millones

Se estiman más de 1,2 millones de apuestas.

Cuánto sale la boleta del Quini 6 que sortea $14.650 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6

Para el sorteo del próximo domingo, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 del miércoles.

Sortean $ 14.650 millones en el Quini 6 del miércoles 4 de febrero

Último Quini 6: resultados del sorteo N° 3.344 del domingo 1° de febrero

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

02 - 04 - 15 - 18 - 31 - 43

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

12 - 16 - 25 - 27 - 35 - 42

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Revancha del Quini 6

03 - 19 - 20 - 21 - 30 - 39

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

09 - 30 - 31 - 42 - 43 - 45

Hubo 9 ganadores con cinco aciertos y $43.267.716 cada uno como premio.

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.