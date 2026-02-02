2 de febrero de 2026 - 12:14

Sortean $14.650 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Alcanza un nuevo récord el pozo acumulado en la Lotería de Santa Fe. ¿Cuándo y dónde ver en vivo los resultados y ganadores?

Sortean $14.650 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Sortean $14.650 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Foto:

Sortean $ 14.650 millones en el Quini 6 del miércoles 4 de febrero

Sortean $ 14.650 millones en el Quini 6 del miércoles 4 de febrero

Foto:

Lotería de Santa Fe
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Se aproxima el sorteo de un pozo acumulado de $ 14.650 millones en el próximo Quini 6, uno de los juegos de lotería favoritos entre los argentinos.

Leé además

Quini 6: el ganador con más de $1.270 millones y los números de la suerte premiados.

Quini 6: el ganador con más de $1.270 millones y los números de la suerte premiados

Por Redacción Sociedad
La tormenta reabrió el debate sobre el arbolado y la elección de especies en el Este. 

La tormenta reabrió el debate sobre el arbolado y la elección de especies en el Este

Por Enrique Pfaab

El próximo miércoles 4 de febrero a las 21.15 será cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios en las distintas categorías.

El enorme monto se produjo después de que las principales modalidades quedaran vacantes en el sorteo previo, lo que motivó un crecimiento en las apuestas. Es uno de los más altos de la historia del Quini 6.

Quini 6 de $14.650 millones: fecha de sorteo y premios en juego

El miércoles 4 de febrero (sorteo N° 3.345), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $ 14.650 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $ 6.770 millones.

  • Tradicional Primer Sorteo: $6.590 millones
  • La Segunda: $830 millones
  • Revancha: $6.770 millones
  • Siempre Sale: $305 millones
  • Extra: $155 millones

Se estiman más de 1,2 millones de apuestas.

Cuánto sale la boleta del Quini 6 que sortea $14.650 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6

Para el sorteo del próximo domingo, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 del miércoles.

Sortean $ 14.650 millones en el Quini 6 del miércoles 4 de febrero
Sortean $ 14.650 millones en el Quini 6 del miércoles 4 de febrero

Sortean $ 14.650 millones en el Quini 6 del miércoles 4 de febrero

Último Quini 6: resultados del sorteo N° 3.344 del domingo 1° de febrero

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

02 - 04 - 15 - 18 - 31 - 43

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

12 - 16 - 25 - 27 - 35 - 42

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Revancha del Quini 6

03 - 19 - 20 - 21 - 30 - 39

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

09 - 30 - 31 - 42 - 43 - 45

Hubo 9 ganadores con cinco aciertos y $43.267.716 cada uno como premio.

El impensado truco del ganador del Quini 6: cómo hizo para acertar y llevarse más de $2.300 millones
Sortean $14.650 millones en el Quini 6: la fecha l&iacute;mite para jugar y el precio de la boleta

Sortean $14.650 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 2 de enero

Por Redacción Sociedad
Lunes 2 de febrero: sismo en Chile se sintió con fuerza en Mendoza

Tembló en Chile y se sintió en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Actividad sísmica en el volcán Tupungatito: nuevo reporte en febrero de 2026

Más de 100 temblores: enjambre sísmico en el volcán Tupungatito pone en alerta a Mendoza y Chile

Por Redacción Sociedad
Reabren el paso Cristo Redentor - Foto archivo

Habilitaron el paso Cristo Redentor tras dos días de cierre y hay grandes demoras en el cruce a Chile

Por Redacción Sociedad