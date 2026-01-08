Quini 6: el ganador con más de $1.804 millones y los números de la suerte premiados

El Quini 6 premió este miércoles 7 de enero a un jugador con más de 1.804 millones de pesos . Para la próxima vez, el pozo acumulado total crece a $ 10.100 millones.

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.337, correspondiente a ayer, el apostador hizo su jugada en una agencia de Capital Federal y acertó los números 11, 17, 20, 26, 29 y 32 en la categoría "La Segunda". Como premio, se llevará $ 1.804.766.386,50.

En tanto, hubo 34 ganadores en el "Siempre Sale": cada uno se quedará con $ 9.043.974 tras acertar cinco de los siguientes números 07, 12, 19, 30, 33 y 36.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo y Revancha, por lo que se acumula el dinero y hay nuevas chances para el domingo 11 de enero, con un pozo total de $10.100 millones.

04 - 09 - 27 - 29 - 39 - 40

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

11 - 17 - 20 - 26 - 29 - 32

Un ganador de Capital Federal con más de $1.804 millones.

La Revancha del Quini 6

05 - 13 - 16 - 32 - 35 - 39

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

07 - 12 - 19 - 30 - 33 - 36

Hubo 34 ganadores con cinco ciertos y $9.043.974 cada uno como premio.

Resultados y ganadores en el sorteo del Quini 6

Cuánto sale jugar al Quini 6 que sortea $10.100 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

A qué hora cierra la apuesta del Quini 6

Para el sorteo del domingo, se puede jugar al Quini 6 hasta las 20.30 del sábado.

CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Tras los impuestos, ¿cuánto cobra de bolsillo el ganador del Quini 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.