Sortean $10.400 millones en el Quini 6: fecha límite para jugar y precio de la boleta

Sortearán un pozo acumulado de $10.400 millones en el próximo Quini 6 , uno de los juegos de lotería favoritos entre los argentinos.

Será el miércoles 7 de enero a las 21.15 cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios en las distintas categorías.

El enorme monto se produjo después de que las principales modalidades quedaran vacantes en el sorteo previo, lo que motivó un crecimiento inédito en las apuestas. Es uno de los más altos de la historia del Quini 6.

El miércoles 7 de enero (sorteo N° 3.337), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $10.400 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Tradicional Primer Sorteo, con $4.640 millones.

Tradicional Primer Sorteo: $4.640 millones

$4.640 millones La Segunda: $1.960 millones

$1.960 millones Revancha: $3.365 millones

$3.365 millones Siempre Sale: $280 millones

$280 millones Extra: $155 millones

Cuánto sale la boleta del Quini 6 que sortea $10.400 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6

Para el sorteo del próximo miércoles, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30.

Ganadores del Quini 6 - sorteo N° 3.336, domingo 4 de enero

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.336, hubo 39 ganadores con cinco aciertos en la categoría "Siempre Sale". Se llevará cada uno $9.418.648,85 tras acertar cinco de los siguientes números: 06, 19, 23, 24, 31 y 45.

Los premios principales quedaron vacantes.

El impensado truco del ganador del Quini 6: cómo hizo para acertar y llevarse más de $2.300 millones Quini 6: información del sorteo LA

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.