6 de enero de 2026 - 11:53

Sortean $10.400 millones en el Quini 6: fecha límite para jugar y precio de la boleta

Renuevan el pozo acumulado en la Lotería de Santa Fe. ¿Cuándo y dónde ver en vivo los resultados y ganadores?

Sortean $10.400 millones en el Quini 6: fecha límite para jugar y precio de la boleta

Sortean $10.400 millones en el Quini 6: fecha límite para jugar y precio de la boleta

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Sortearán un pozo acumulado de $10.400 millones en el próximo Quini 6, uno de los juegos de lotería favoritos entre los argentinos.

Leé además

Sortean $8.300 millones en el Quini 6 del miércoles 31 de diciembre

Sortean $8.300 millones en el último Quini 6 del 2025: fecha límite para jugar y precio de la boleta

Por Redacción Sociedad
compra en las fiestas: ultimo dia para participar y poder ganar importantes premios

"Comprá en las Fiestas": último día para participar y poder ganar importantes premios

Por Redacción

Será el miércoles 7 de enero a las 21.15 cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios en las distintas categorías.

El enorme monto se produjo después de que las principales modalidades quedaran vacantes en el sorteo previo, lo que motivó un crecimiento inédito en las apuestas. Es uno de los más altos de la historia del Quini 6.

Quini 6 de $10.400 millones: fecha de sorteo y premios en juego

El miércoles 7 de enero (sorteo N° 3.337), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $10.400 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Tradicional Primer Sorteo, con $4.640 millones.

  • Tradicional Primer Sorteo: $4.640 millones
  • La Segunda: $1.960 millones
  • Revancha: $3.365 millones
  • Siempre Sale: $280 millones
  • Extra: $155 millones

Cuánto sale la boleta del Quini 6 que sortea $10.400 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6

Para el sorteo del próximo miércoles, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30.

Ganadores del Quini 6 - sorteo N° 3.336, domingo 4 de enero

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.336, hubo 39 ganadores con cinco aciertos en la categoría "Siempre Sale". Se llevará cada uno $9.418.648,85 tras acertar cinco de los siguientes números: 06, 19, 23, 24, 31 y 45.

Los premios principales quedaron vacantes.

El impensado truco del ganador del Quini 6: cómo hizo para acertar y llevarse más de $2.300 millones
&nbsp;Quini 6: informaci&oacute;n del sorteo

Quini 6: información del sorteo

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 6 de Enero

Por Redacción Sociedad
la escuela de rock mario matar ofrece talleres de verano para los amantes de la musica

La Escuela de Rock Mario Mátar ofrece talleres de verano para los amantes de la música

Por Redacción
Tormenta de lluvia con granizo afectó a Malargüe y San Rafael. 

Fuerte tormenta con granizo sorprendió a Malargüe y San Rafael: en seis minutos llovió el promedio mensual

Por Redacción Sociedad
cerca y poco conocido: el destino de playa ideal para una escapada tranquila en verano 2026

Cerca y poco conocido: el destino de playa ideal para una escapada tranquila en verano 2026

Por Andrés Aguilera