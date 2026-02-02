2 de febrero de 2026 - 08:03

Habilitaron el paso Cristo Redentor tras dos días de cierre y hay grandes demoras en el cruce a Chile

Activaron el parador en la YPF de Uspallata para cruzar al vecino país. Además, hay gran cantidad de viajeros esperando en Guardia Vieja para volver a Mendoza.

Reabren el paso Cristo Redentor - Foto archivo

Foto:

Prensa Gendarmería Nacional
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Después de dos días cerrado por temporal, las autoridades reabrieron a las 8 de este lunes 2 de febrero el paso Cristo Redentor.

Así lo informaron desde la coordinación del corredor a Chile liderada por Juan José Báscolo: "Se comunica a los usuarios que hoy, 2 de febrero, a partir de las 8, el paso internacional será habilitado en el horario de verano para todo tipo de vehículos en ambos sentidos".

En tanto, desde Gendarmería Nacional ampliaron que empezó el aparcamiento de vehículos livianos en el parador de la YPF en Uspallata, sobre la ruta nacional 7, para lanzar el tránsito de manera paulatina ("en cápsulas") y así evitar desmanes ante la enorme cantidad de viajeros que esperan cruzar a Chile.

Temprano había unos 150 vehículos listos para emprender viaje hacia el país vecino. De allí que seguramente habrá importantes demoras durante la jornada de este lunes.

También hay una gran cantidad de turistas del lado chileno, en la zona de Guardia Vieja sobre la ruta 60, esperando para regresar a Argentina.

El paso Cristo Redentor había cerrado el viernes por la noche debido a un temporal de lluvia que provocó algunos deslizamientos de barro, especialmente en el lado chileno del corredor.

Durante las más de 48 horas de suspensión del tránsito, la única opción habilitada era el paso Pehuenche, al sur de la provincia.

