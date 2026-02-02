Más de 100 temblores: enjambre sísmico en el volcán Tupungatito pone en alerta a Mendoza y Chile

Un enjambre sísmico registrado durante la noche del domingo encendió las alertas técnicas en torno al volcán Tupungatito , ubicado en la Región Metropolitana de Chile , a poco más de 70 kilómetros al este de Santiago y muy cerca del límite con Mendoza.

El fenómeno fue informado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile ( Senapred ) , que emitió un Reporte Especial de Actividad Volcánica ante el aumento sostenido de movimientos telúricos en la comuna de San José de Maipo.

El Tupungatito es un estratovolcán activo de corta vida , con una altura de 5.603 metros sobre el nivel del mar , en plena Cordillera de los Andes. Se ubica a apenas ocho kilómetros al sudoeste del volcán Tupungato , uno de los macizos más imponentes de la zona, y forma parte de un complejo volcánico con antecedentes de actividad histórica relevante.

Según los registros de las estaciones de monitoreo instaladas en el macizo, durante las últimas horas se detectaron más de 100 sismos asociados al fracturamiento de roca , una secuencia que los especialistas clasificaron como un enjambre sísmico.

El evento de mayor magnitud se produjo a las 22.02 del domingo , con una intensidad de 3.3 y un epicentro localizado a 8,1 kilómetros de profundidad . Luego de ese movimiento principal, se registraron nuevos temblores de menor magnitud, que mantuvieron activa la señal sísmica durante buena parte de la noche.

Desde Senapred explicaron que este tipo de episodios no implica necesariamente una erupción inminente, pero sí obliga a reforzar el seguimiento del volcán.

En ese marco, el Servicio Nacional de Geología y Minería chileno (Sernageomin) continúa con la vigilancia permanente del Tupungatito, mientras los organismos de emergencia mantienen la coordinación para emitir alertas oportunas ante cualquier cambio en el comportamiento del macizo.

De acuerdo con el Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur, el volcán se encuentra actualmente bajo alerta técnica verde, el nivel más bajo dentro de la escala oficial. Esa categoría indica que el volcán presenta actividad considerada normal para un sistema activo, aunque con parámetros que deben ser observados de manera constante.

Los especialistas advierten que los principales peligros volcánicos asociados al Tupungatito incluyen la posible generación de flujos de lava de alcance corto a mediano, la eyección de piroclastos balísticos, como fragmentos de roca expulsados violentamente desde el centro eruptivo, y la eventual formación de lahares, en especial si una erupción se iniciara por debajo de los glaciares que rodean al volcán. Este último escenario podría provocar corrientes de barro y escombros con impacto aguas abajo.

Volcán Tupungatito: cuándo fue la última erupción

En cuanto a sus antecedentes, la última erupción significativa del Tupungatito se registró entre 1958 y 1961, cuando una colada de lava alcanzó casi dos kilómetros de extensión y se produjo caída de ceniza del lado argentino.

La actividad más reciente ocurrió en 1986, con una emisión débil de ceniza oscura que llegó a cubrir parcialmente los glaciares adyacentes, sin consecuencias mayores para la población.

El año pasado, en torno a marzo, Los Andes reportó un incremento de la actividad sísmica en el volcán, similar a la de 2026.