Paso Cristo Redentor: seguirá cerrado este domingo por tormentas y riesgo de deslizamientos

Las autoridades nacionales advirtieron que continúa el frente de inestabilidad, especialmente del lado chileno por riesgo de deslizamientos.

Las malas condiciones climáticas en la Alta Montaña mantienen sin conexión a Mendoza con Chile. El Paso Cristo Redentor continúa cerrado de manera preventiva ante la persistencia de posibles tormentas e inestabilidad del terreno, según anticiparon las autoridades nacionales.

Según se informó oficialmente, el cierre rige para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos durante toda la jornada de este domingo 1 de febrero. La medida había comenzado a aplicarse desde las 00 horas del sábado 31 de enero, luego de que se anticiparan intensas lluvias en la zona cordillerana.

Tras las tormentas que afectaron a la provincia, los coordinadores del corredor internacional emitieron un nuevo parte en el que confirmaron la continuidad de la restricción. En el comunicado señalaron que “continúa el frente de inestabilidad en la alta montaña”, con especial preocupación en el sector chileno.

Las autoridades advirtieron que no se descartan deslizamientos de masa que podrían comprometer la seguridad y la transitabilidad del corredor. Por ese motivo, remarcaron que no están garantizadas las condiciones adecuadas para circular.