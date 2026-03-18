La IV Brigada Aérea celebró su 77° aniversario. las fotos de las impactantes proezas aéreas

La IV Brigada Aérea , conocida como la "Cuna de la Aviación de Caza del país" y recientemente declarada “Brigada Heroica" , celebró el martes 17 de marzo el 77° aniversario de su creación , fecha que se conmemora desde 1949.

Camila Mayan respondió con firmeza a un comentario violento tras publicar fotos en bikini en Miami: "Lo peor"

Las 5 mejores cámaras para sacar fotos increíbles en recitales sin pase de prensa

La ceremonia se realizó en la plataforma de aviones de la unidad ubicada en El Plumerillo (Las Heras) e incluyó un desfile terrestre del que participó todo el personal, junto a integrantes de la Red de Observadores del Aire (ROA) y alumnos de la Escuela Técnica Aeronáutica 4-106.

El acto fue presidido por el comodoro Jerónimo Rodríguez Senes y contó con la presencia de autoridades provinciales, integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad , personal militar y civil de la Institución, invitados especiales y veteranos de la Guerra de Malvinas .

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda Militar de Música “Brigadier Á ngel María Zuloaga ”, seguido de una invocación religiosa a cargo del presbítero de la Unidad, padre Sergio Tejada . Durante la jornada se dio lectura a los mensajes del Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina y del Comandante de Adiestramiento y Alistamiento . Luego, el titular de la unidad dirigió palabras alusivas en las que destacó la trayectoria de la Brigada, el compromiso con la defensa nacional y la vocación de servicio de su personal.

La IV Brigada Aérea celebró 77° aniversario con un desfile terrestre y rendición de honores

La conmemoración reafirmó el compromiso de la IV Brigada Aérea con su misión, el adiestramiento operativo y el servicio a la comunidad , honrando su historia y proyectando su accionar hacia el futuro.

2026-MARZO- 77 ANIVERSARIO IV BRIGADA AÉREA (17) Gentileza

Importancia histórica de la IV Brigada Aérea

La Unidad tiene sus orígenes en 1933 como “Base Aérea Militar Los Tamarindos”. En 1936 pasó a denominarse “Base Aérea El Plumerillo” y, finalmente, el 15 de marzo de 1949 fue constituida como la actual IV Brigada Aérea.

Actualmente, la IV Brigada Aérea alberga la única Escuela de Pilotos de Caza del país, donde se forman aviadores con el avión IA-63 Pampa. Además, recibe alumnos de las Fuerzas Aéreas de Bolivia, Perú y Uruguay, así como de la Aviación Naval Argentina. La unidad también cuenta con un Escuadrón de Búsqueda y Rescate que opera helicópteros Lama y Bell 407 GXi, y aeronaves Cessna C-182.

Aviones FFAAA 4 La IV Brigada Aérea celebró 77° aniversario con un desfile terrestre y rendición de honores Gentileza

Ubicada en una zona estratégica por su cercanía a la cordillera de los Andes, la brigada cumple un rol clave en operaciones en alta montaña y en el control del espacio aéreo en el oeste del país. A lo largo de su historia, fue una de las principales unidades de aviación de caza de Argentina, operando durante décadas aeronaves como los A-4 Skyhawk y los Mirage, fundamentales para la defensa aérea.

2026-MARZO- 77 ANIVERSARIO IV BRIGADA AÉREA (1) Gentileza

Otra de las razones de su relevancia histórica se debe a que el personal de esta unidad participó en la Guerra de Malvinas, lo que le otorga un fuerte valor simbólico dentro de la Fuerza Aérea Argentina.

En el plano operativo, su Escuadrón de Búsqueda y Rescate (SAR) desarrolla misiones concretas que incluyen rescates en zonas de montaña, asistencia en emergencias y apoyo ante desastres naturales.

Aviones FFAAA 5 La IV Brigada Aérea celebró 77° aniversario con un desfile terrestre y rendición de honores Gentileza

Se trata de un centro estratégico para la formación y el desarrollo de la aviación militar argentina.