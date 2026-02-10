Denuncian que una adolescente fue mordida por un joven "therian" en Jesús María

La denuncia fue realizada por la madre de la menor, quien aseguró que el ataque ocurrió durante un encuentro de integrantes de la subcultura “therian” en una plaza céntrica de la ciudad cordobesa.

Una mujer denunció en las últimas horas que su hija de 14 años fue mordida por un joven que integra la subcultura conocida como “therian”. El hecho habría ocurrido mientras ambas caminaban por una plaza céntrica de Jesús María, localidad ubicada a unos 180 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba.

Según relató la denunciante, el caso sucedió en el marco de un encuentro de personas que se identifican como “therians”, una subcultura cuyos integrantes se autoperciben como animales —principalmente perros, gatos, zorros o lobos— y suelen utilizar máscaras, adoptar conductas asociadas a esas especies y desplazarse en algunos casos como cuadrúpedos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Estación FM (@estacionfm) De acuerdo al testimonio, la mujer caminaba junto a su hija cuando uno de los jóvenes se acercó de manera repentina a la adolescente y, sin mediar palabra, la mordió en el tobillo, provocándole una herida.

Testigos del episodio indicaron que el agresor se encontraba en un estado conocido como “shift”, término utilizado dentro de esa subcultura para describir un comportamiento psicológico y sensorial en el que la persona adopta actitudes más cercanas a las de un animal que a las de un humano.