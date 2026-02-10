10 de febrero de 2026 - 23:34

Denuncian que una adolescente fue mordida por un joven "therian" en Jesús María

La denuncia fue realizada por la madre de la menor, quien aseguró que el ataque ocurrió durante un encuentro de integrantes de la subcultura “therian” en una plaza céntrica de la ciudad cordobesa.

Un therian habría atacado a una adolescente en Córdoba. (ilustrativa)

Un "therian" habría atacado a una adolescente en Córdoba. (ilustrativa)

Foto:

web
Los Andes | Redacción Sociedad
Una mujer denunció en las últimas horas que su hija de 14 años fue mordida por un joven que integra la subcultura conocida como “therian”. El hecho habría ocurrido mientras ambas caminaban por una plaza céntrica de Jesús María, localidad ubicada a unos 180 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba.

Según relató la denunciante, el caso sucedió en el marco de un encuentro de personas que se identifican como “therians”, una subcultura cuyos integrantes se autoperciben como animales —principalmente perros, gatos, zorros o lobos— y suelen utilizar máscaras, adoptar conductas asociadas a esas especies y desplazarse en algunos casos como cuadrúpedos.

Testigos del episodio indicaron que el agresor se encontraba en un estado conocido como “shift”, término utilizado dentro de esa subcultura para describir un comportamiento psicológico y sensorial en el que la persona adopta actitudes más cercanas a las de un animal que a las de un humano.

