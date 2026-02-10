Vuelta al cole: conocé los descuentos de hasta 30% y 9 cuotas para útiles, mochilas y zapatillas

A muy poco de iniciar el ciclo lectivo 2026, bancos y billeteras virtuales ofrecen un respiro para los bolsillos de los argentinos con hijos.

Cerca del comienzo del ciclo lectivo 2026, lanzan descuentos y promociones para abaratar costos.

El ciclo lectivo 2026 está cerca y bancos y billeteras virtuales lanzaron una batería de promociones para aliviar el gasto que implica equipar a los chicos para la escuela. En febrero, hay descuentos que van del 10% al 30% y financiación de hasta 9 cuotas sin interés en útiles, mochilas, indumentaria y calzado.

Un relevamiento de beneficios vigentes al que accedió Noticias Argentinas muestra que las ofertas varían según el banco, la billetera digital y el rubro, con oportunidades concretas para anticipar compras y amortiguar el impacto de la inflación en la canasta escolar.

Librería y Útiles Escolares Es el rubro más sensible. Las principales cadenas ofrecen:

Cúspide: Descuentos del 10% con Clash y 3 cuotas sin interés con Banco Nación.

Yenny / El Ateneo: Beneficios del 10% y 3 cuotas con tarjetas del Banco Nación.

SBS Librerías: Ofrece 10% de ahorro. Mochilas y Accesorios (Jugueterías) Para renovar la mochila y la cartuchera, las opciones son variadas:

Cebra: Descuentos fuertes del 30% con Banco Ciudad y 20% con Galicia, Supervielle y Banco Provincia. Además, 4 cuotas sin interés con Banco Municipal.

Gulliver: Alcanza un 30% de ahorro con Banco Ciudad y Banco Municipal, y 20% con Galicia y Supervielle.

Educando: Ofrece 30% con Banco Ciudad y 3 cuotas sin interés pagando con QR de Mercado Pago. Indumentaria y Calzado Las zapatillas y el uniforme deportivo tienen financiación extendida: