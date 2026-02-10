Vuelta al cole: conocé los descuentos de hasta 30% y 9 cuotas para útiles, mochilas y zapatillas

10 de febrero de 2026 - 21:19

A muy poco de iniciar el ciclo lectivo 2026, bancos y billeteras virtuales ofrecen un respiro para los bolsillos de los argentinos con hijos.

El ciclo lectivo 2026 está cerca y bancos y billeteras virtuales lanzaron una batería de promociones para aliviar el gasto que implica equipar a los chicos para la escuela. En febrero, hay descuentos que van del 10% al 30% y financiación de hasta 9 cuotas sin interés en útiles, mochilas, indumentaria y calzado.

Un relevamiento de beneficios vigentes al que accedió Noticias Argentinas muestra que las ofertas varían según el banco, la billetera digital y el rubro, con oportunidades concretas para anticipar compras y amortiguar el impacto de la inflación en la canasta escolar.

Librería y Útiles Escolares

  • Es el rubro más sensible. Las principales cadenas ofrecen:
  • Cúspide: Descuentos del 10% con Clash y 3 cuotas sin interés con Banco Nación.
  • Yenny / El Ateneo: Beneficios del 10% y 3 cuotas con tarjetas del Banco Nación.
  • SBS Librerías: Ofrece 10% de ahorro.

Mochilas y Accesorios (Jugueterías)

Para renovar la mochila y la cartuchera, las opciones son variadas:

  • Cebra: Descuentos fuertes del 30% con Banco Ciudad y 20% con Galicia, Supervielle y Banco Provincia. Además, 4 cuotas sin interés con Banco Municipal.
  • Gulliver: Alcanza un 30% de ahorro con Banco Ciudad y Banco Municipal, y 20% con Galicia y Supervielle.
  • Educando: Ofrece 30% con Banco Ciudad y 3 cuotas sin interés pagando con QR de Mercado Pago.

Indumentaria y Calzado

Las zapatillas y el uniforme deportivo tienen financiación extendida:

  • Dexter y Stock Center: Lideran la financiación con hasta 9 cuotas sin interés a través del Banco Municipal y 30% de descuento con Banco Ciudad.
  • Grimoldi: Ofrece 20% de ahorro con Galicia y Supervielle, y 15% con Nación.
  • Crocs: Cuenta con 30% de descuento con Banco Municipal y financiación en 6 cuotas sin interés (solo online) con BBVA y Galicia.
  • Open Sports: Presenta 30% de rebaja con Banco Provincia y Banco Municipal.

Billeteras y Bancos destacados

  • Banco Ciudad: Se posiciona agresivo con reintegros del 30% en jugueterías y deportes.
  • Banco Nación: Apuesta a la financiación en cuotas sin interés en librerías.
  • Naranja X (Plan Z): Ofrece 3 cuotas cero interés en locales seleccionados como Crocs.
