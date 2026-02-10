10 de febrero de 2026 - 22:07

Murió Jorge Bergés, el médico policial condenado por delitos de lesa humanidad

El ex médico policial de la Bonaerense tenía múltiples condenas por delitos de lesa humanidad, incluida la apropiación ilegal de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura.

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El médico policial Jorge Antonio Bergés, condenado en múltiples causas por delitos de lesa humanidad, murió este martes a los 83 años en una clínica donde permanecía internado con graves problemas de salud. La muerte fue confirmada por referentes de organismos de derechos humanos.

Bergés, oficial médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, había nacido en 1942 en Avellaneda y fue señalado como partícipe de torturas y partos forzados en centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar. Entre los sitios donde actuó se encuentra el Pozo de Banfield.

A lo largo de distintos juicios realizados entre 1986 y 2024, recibió al menos cuatro condenas, incluida una prisión perpetua en la causa conocida como Las Brigadas de La Plata. Entre los delitos más graves se encuentran la apropiación ilegal de niños nacidos en cautiverio y la confección de certificados de nacimiento falsos.

En 2004 fue condenado junto al ex comisario Miguel Etchecolatz por la apropiación y supresión de identidad de Carmen Gallo Sanz, nacida en el Pozo de Banfield. En 2008 volvió a ser sentenciado por un hecho similar en el caso de Pedro Luis Nadal García, y en 2012 recibió una pena de 25 años de prisión por la causa del Circuito Camps.

La diputada porteña Alejandrina Barry recordó que Bergés “controlaba la picana que se aplicaba a los detenidos y asistía los partos de las mujeres en el circuito Camps”, y señaló que su madre estuvo secuestrada embarazada en ese centro clandestino.

Barry destacó que fue condenado “gracias a la lucha de años y al testimonio de numerosos sobrevivientes” y agregó que “murió manteniendo el PACTO DE SILENCIO de dónde están nuestros hermanos que continúan apropiados”.

