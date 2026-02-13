Yoga en pareja, una propuesta innovadora para celebrar San Valentín: dónde es y cómo anotarse

Las actividades en pareja son la prioridad este sábado 14 de febrero en Mendoza , y entre las muchas opciones disponibles, hay una que llama la atención por su originalidad y también por su escenario: yoga en pareja en una bodega.

Yoga por los Caminos del Vino, una experiencia de bienestar que integra los universos del yoga y el vino en bodegas , wine lodges y parajes vitivinícolas de Mendoza, presentó actividades disponibles para realizar el mes de febrero. Ambas propuestas disponibles tendrán como escenarios bodega Chandon y la piscina de hotel Hilton.

Estos encuentros representan una alternativa cultural, turística y espiritual que permite a mendocinos y visitantes renovar su energía y elevar el espíritu, para luego compartir un brindis, conocer los espacios y disfrutar del vino y la gastronomía locales.

Con el objetivo de ofrecer una alternativa diferente para celebrar San Valentín este sábado , desde Yoga por los Camino del vino diseñaron una experiencia pensada en generar un espacio de conexión con la pareja. La propuesta invita a compartir una práctica guiada que fortalece la confianza y el trabajo en equipo. Además cuenta con un momento de brindis y un almuerzo en el espacio.

“Realizar yoga en pareja es una oportunidad para facilitar la afinidad, la confianza y el compañerismo entre quienes lo practican ; un modo de potenciar el amor aprendiendo a confiar en la persona con quien compartís los ejercicios ya que trabajás en equipo”, afirmó Alejandra Navarría, creadora de Yoga por los Caminos del Vino; “desde ya que requiere concentracióy n, pero permite la complicidad, la sonrisa y las miradas encontradas”.

La actividad se realizará este sábado a las 10:00 h, se llevará a cabo una práctica especial para realizar en dupla en los jardines de Bodega Chandon, en Luján de Cuyo.

La propuesta incluye un almuerzo informal que incluye sándwich de vacío braseado con kétchup de mosto, cebolla caramelizada y rúcula acompañado de chips de tubérculos. Como postre, un crumble de durazno, crema de vainilla y gel de menta. Habrá agua y una botella de 750 cc de Chandon Rosé por pareja.

yoga san valentín

El cupo es limitado y el valor es de $50.000 por persona.

Una propuesta bajo el agua

Por otra parte, el viernes 21 de febrero también a las 10 am, la piscina del hotel Hilton en Guaymallén, recibirá a los practicantes para una práctica de yoga en el agua. La experiencia de Aqua Yoga plantea transferir las posturas de yoga a un medio acuático, para disfrutar de un momento terapéutico e inmersivo.

“Hacer yoga en el agua minimiza el impacto del ejercicio físico en las articulaciones. Mejora la circulación y la aptitud respiratoria. Reduce la tensión arterial, ayuda a relajarse y disminuir el estrés” comentó Navarría.

yoga por los caminos

La práctica incluye también un posterior brindis y piqueo con gastronomía del restaurante del hotel.

Como recomendaciones, se sugiere asistir con malla o ropa deportiva (short, calzas, musculosa, top) para sentirse cómodo en el agua; llevar toallón y ropa para cambiarse al salir de la piscina.

El valor de la experiencia es de $40.000.

En ambas actividades las profesoras Mariana Franchetti y Alejandra Navarría guiarán las prácticas de yoga.

La propuesta está avalada por el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza, Bodegas de Argentina, Caminosdelvino.org, el programa Wine in Moderation y el Fondo Vitivinícola Mendoza.

Para realizar consultas y en caso de querer reversar entradas, comunicarse a través de WhatsApp +5492615085438.