Aumenta la temperatura y emiten alerta amarilla por tormentas en Mendoza: a qué zonas afecta

El pronóstico del tiempo para este sábado indica una máxima de 34°C y algo nublado en la zona de cordillera.

Alerta amarilla por tormentas este sábado en Mendoza&nbsp;&nbsp;

Alerta amarilla por tormentas este sábado en Mendoza  

Para este sábado 14 de febrero está pronosticada una jornada calurosa con nubosidad variable y tormentas hacia la noche en Mendoza, según la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado con calor moderado, este sábado aumentará la temperatura en el Día de los Enamorados. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 34°C y una mínima de 18°C.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas durante la noche que afectará a San Rafael, General Alvear, San Martín, Santa Rosa, Rivadavia y La Paz.

Alerta por tormentas
Alerta por tormentas en Mendoza

Alerta por tormentas en Mendoza

En la zona de cordillera está prevista una jornada algo nublada, mientras el Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al domingo está prevista una jornada similar con calor y tormentas aisladas en Mendoza. La máxima será de 32°C y la mínima de 21°C.

Mientras que para el lunes está prevista una jornada calurosa e inestable con nubosidad variable. La máxima será de 34°C y la mínima de 20°C.

