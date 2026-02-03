3 de febrero de 2026 - 08:10

Vuelve la alerta por tormentas con granizo en Mendoza: las zonas afectadas

El pronóstico del tiempo anticipa probabilidad de precipitaciones severas en varios sectores de la provincia.

Alerta por tormentas con granizo en Mendoza este martes 3 de febrero

Alerta por tormentas con granizo en Mendoza este martes 3 de febrero

Los Andes
Alerta de Defensa Civil (03/02/26)

Alerta de Defensa Civil (03/02/26)

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Foto archivo

Mendoza declaró la emergencia agropecuaria por heladas y granizo: las zonas asistidas

Por Redacción Economía
Paso Cristo Redentor

Paso Cristo Redentor: seguirá cerrado este domingo por tormentas y riesgo de deslizamientos

Por Redacción Sociedad

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas informa para hoy en el pronóstico del tiempo: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas en la noche, vientos algo fuertes del sector sur. Inestable en cordillera". Tras una mínima de 22°C, la máxima llegará a los 32°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas severas en para horas de la noche en:

  • Este de Las Heras
  • La Paz
  • Lavalle
  • San Martín
  • Santa Rosa

"El área será afectada por tormentas aisladas fuertes a localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm", indicó el SMN.

Defensa Civil, en tanto, amplió que las condiciones de tormentas serán en la zona noreste y, luego, en el sur provincial, perdurando hasta la madrugada del miércoles.

Alerta de Defensa Civil (03/02/26)
Alerta de Defensa Civil (03/02/26)

Alerta de Defensa Civil (03/02/26)

El pronóstico del tiempo extendido en Mendoza

Para el miércoles, el pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa: "Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos leves del sudeste. Tormentas afectando el sur provincial durante la tarde. Inestable en cordillera". La mínima será de 20°C, mientras que la máxima rondará los 32°C.

El jueves, además, estará "parcialmente nublado con descenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos leves del sudeste. Inestable en cordillera". La máxima alcanzará los 29°C en horas de la tarde.

