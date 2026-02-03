Vuelve la alerta por tormentas con granizo en Mendoza: las zonas afectadas

Mendoza vuelve a tener este martes zonas bajo alerta amarilla por probabilidad de tormentas con granizo.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas informa para hoy en el pronóstico del tiempo: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas en la noche, vientos algo fuertes del sector sur. Inestable en cordillera ". Tras una mínima de 22°C, la máxima llegará a los 32°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas severas en para horas de la noche en:

"El área será afectada por tormentas aisladas fuertes a localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo , actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm", indicó el SMN.

Defensa Civil, en tanto, amplió que las condiciones de tormentas serán en la zona noreste y, luego, en el sur provincial, perdurando hasta la madrugada del miércoles.

El pronóstico del tiempo extendido en Mendoza

Para el miércoles, el pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa: "Caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos leves del sudeste. Tormentas afectando el sur provincial durante la tarde. Inestable en cordillera". La mínima será de 20°C, mientras que la máxima rondará los 32°C.

El jueves, además, estará "parcialmente nublado con descenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos leves del sudeste. Inestable en cordillera". La máxima alcanzará los 29°C en horas de la tarde.