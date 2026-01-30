Continúa la alerta naranja por tormentas con granizo en Mendoza: a qué zonas alcanza

Luego de un viernes marcado por el fuerte temporal de lluvias que azotó a Mendoza , para este sábado está prevista una jornada similar donde persiste la alerta por tormentas en la provincia.

Por la alerta de tormentas, Tunuyán reprogramó su Vendimia y el show de Coti: cuándo y dónde será

Rige una alerta naranja por tormentas severas con granizo y calor extremo en Mendoza: qué zonas afectará

El pronóstico del tiempo indica una jornada mayormente nublada y ventosa con descenso de la temperatura y tormentas con granizo de intensidad moderada a severa. La máxima alcanzará los 29°C y la mínima será de 23°C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas durante la madrugada, tarde y noche en el Gran Mendoza , zona este, Valle de Uco y departamentos del sur como General Alvear y San Rafael.

“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada”, indica el SMN.

Además, persiste una alerta amarilla por tormentas en el departamento de Malargüe y en zonas de la cordillera.

En este sentido, las autoridades decidieron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor ante el pronóstico de lluvias durante la jornada del sábado en alta montaña.

Pronóstico extendido en Mendoza

Para el domingo está prevista una jornada parcialmente nublada con ascenso de la temperatura y lluvias aisladas. La máxima será de 31°C y la mínima de 20°C.

Mientras que el lunes está pronosticada una jornada con poca nubosidad y donde volverá a ser protagonista el calor sofocante. La máxima será de 35°C y la mínima de 20°C.