Persiste la alerta por tormentas este domingo en Mendoza: a qué hora y a qué zonas afecta

Para este domingo 1 de febrero está pronosticada una jornada parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura y lluvias aisladas en Mendoza , según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado nublado y fresco con lluvias moderadas en algunas zonas, para este domingo se espera una jornada parecida. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 26°C y la mínima será de 20°C.

En tanto el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas durante la madrugada en el Gran Mendoza, zona este, Valle de Uco y zonas de la cordillera.

“El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, informó el SMN.

Además están previstas precipitaciones en la zona de cordillera, mientras el Paso Cristo Redentor continúa cerrado. Este domingo se evaluarán las condiciones climáticas y podría haber una reapertura del corredor internacional a Chile.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al lunes está prevista una jornada con mejora del tiempo y donde volverá el calor sofocante. La máxima será de 34°C y la mínima de 20°C.

Mientras que el martes está prevista una jornada inestable con tormentas y vientos fuertes del sector sur. La máxima será de 33°C y la mínima de 22°C.