Mendoza amaneció soleada este domingo: a qué hora llegarían las tormentas severas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 20°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

La provincia de Mendoza amaneció con día soleado y con señales de una jornada calurosa. La máxima se ubicará cerca de los 38°C y en algunas zonas se prevé la presencia de viento Zonda. Hacia la noche, en tanto, se esperan tormentas severas, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Tiempo para este domingo La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo de mucho calor con nubosidad variable y tormentas severas durante la noche. Aun así, se anuncia una máxima de 36°C y una mínima de 20°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera, por su parte, se anticipa un cielo nublado.

Cabe destacar que en Malargüe se mantiene activa la alerta amarilla por tormentas y viento Zonda.

¿Cómo estará el lunes? El lunes 9 de febrero se espera un cielo parcialmente nublado acompañado de tormentas en la madrugada. Habrá un ascenso de la temperatura, donde la máxima será de 31°C y la mínima de 23°C, sumado a vientos moderados del sur. También se indica nubosidad parcial en la Cordillera.