8 de febrero de 2026 - 09:01

Mendoza amaneció soleada este domingo: a qué hora llegarían las tormentas severas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 20°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Así estará el tiempo en Mendoza este domingo

Así estará el tiempo en Mendoza este domingo

Foto:

Orlando Pelichotti
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La provincia de Mendoza amaneció con día soleado y con señales de una jornada calurosa. La máxima se ubicará cerca de los 38°C y en algunas zonas se prevé la presencia de viento Zonda. Hacia la noche, en tanto, se esperan tormentas severas, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Leé además

La venta de autos usados cayó un 9,98% interanualmente.

Por la Invasión de autos chinos, la venta de usados cayó 10% en enero: Mendoza fue la menos afectada

Por Redacción Economía
Laura Carbonari conducirá el ciclo de 20 entrevistas a reinas de mandato cumplido y a las candidatas al cetro nacional 2026. | Foto: Ramiro Gomez / Los Andes

"VendimIA infinita", la historia de la Fiesta y de Mendoza como nunca se vio, contada por sus protagonistas

Por Ignacio de la Rosa

Tiempo para este domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo de mucho calor con nubosidad variable y tormentas severas durante la noche. Aun así, se anuncia una máxima de 36°C y una mínima de 20°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera, por su parte, se anticipa un cielo nublado.

Cabe destacar que en Malargüe se mantiene activa la alerta amarilla por tormentas y viento Zonda.

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 9 de febrero se espera un cielo parcialmente nublado acompañado de tormentas en la madrugada. Habrá un ascenso de la temperatura, donde la máxima será de 31°C y la mínima de 23°C, sumado a vientos moderados del sur. También se indica nubosidad parcial en la Cordillera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El tiempo para este 7 de febrero en Mendoza.

Domingo con calor intenso y alerta por tormentas y Zonda en Mendoza: a qué zonas afecta

Por Redacción Sociedad
Vóley. La capitana de las Tricolores de calle Perú, Maru Ortega

Vóley: "El objetivo es lograr uno de los ascensos a la Liga Argentina"

Por Gonzalo Tapia
Triatlón. Emilia Vargas y Luna Román. campeonas sudamericanas en esta disciplina, estarán en el Triatlón Vendimia

Quedan pocos días para el Triatlón Internacional Vendimia

Por Gonzalo Tapia
Natación. Darío Silva en una de las competencias que ha intervenido.

Natación: Un mendocino al Mundial de Aguas Abiertas en Finlandia

Por Gonzalo Tapia