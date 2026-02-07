7 de febrero de 2026 - 21:45

Domingo con calor intenso y alerta por tormentas y Zonda en Mendoza: a qué zonas afecta

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 36°C y buen tiempo en la zona de cordillera.

El tiempo para este 7 de febrero en Mendoza.

El tiempo para este 7 de febrero en Mendoza.

Para este domingo 8 de febrero está pronosticada una jornada con nubosidad variable, calor intenso y posibles tormentas hacia la noche en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado con buen tiempo y calor, para este domingo seguirá aumentando la temperatura. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 36°C y la mínima será de 20°C.

Alerta por tormentas
Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectarán a San Rafael y General Alvear. Por otro lado, en Malargüe existe una alerta amarilla por viento Zonda durante la tarde.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al lunes está prevista una jornada con leve descenso de la temperatura y tormentas hacia la madrugada. La máxima será de 31°C y la mínima de 23°C.

Mientras que el martes está prevista una jornada calurosa con poca nubosidad y aumento de la temperatura. La máxima será de 35°C y la mínima de 19°C.

