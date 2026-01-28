28 de enero de 2026 - 20:39

Sube la máxima y se espera un calor "infernal" en Mendoza: así estará el tiempo este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 22°C para mañana en Mendoza. El viernes, se mantendrá el calor, pero con tormentas severas. Los detalles.

Pronóstico del tiempo: mucho calor este jueves en Mendoza.

Pronóstico del tiempo: mucho calor este jueves en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este jueves en Mendoza subirá la máxima en gran medida y se espera una jornada súper calurosa. No obstante, el viernes se mantendrá el calor, pero se esperan tormentas severas en todo el territorio provincial. A continuación, el pronóstico del tiempo para los próximos días.

Leé además

el foto club maipu lanza un nuevo concurso fotografico con el agua como eje artistico

El Foto Club Maipú lanza un nuevo concurso fotográfico con el "agua" como eje artístico

Por Miguel Títiro
Manuel y Lara Arrué, padre e hija que se encuentran internados tras un cuadro grave de botulismo.

Botulismo en Tunuyán: padre e hija continúan hospitalizados desde noviembre y su familia pide ayuda

Por Redacción Sociedad

Temperatura para este jueves

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa un fuerte aumento de la temperatura. Será una jornada muy calurosa con nubosidad variable, con una máxima de 38°C y una mínima de 22°C, con vientos moderados del noreste. En la cordillera, por su parte, se esperan precipitaciones, mientras que en precordillera anuncia la caída de agua.

Viernes: así estará el tiempo

El viernes 30 de enero se mantendrá el calor intenso. Aun así, el día se mantendrá nublado con tormentas de intensidad severa y vientos moderados del noreste. Se espera una máxima de 37°C y una mínima de 24°C. Según anticipan, mantienen las precipitaciones en la cordillera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lluvias: en enero se duplicó la cantidad histórica en varios departamentos y regiones de Mendoza

Lluvias: en enero se duplicó la cantidad histórica en varios departamentos y regiones de Mendoza

Por Ignacio de la Rosa
Golpe al tráfico de fauna en Mendoza: rescatan aves silvestres ofrecidas ilegalmente por redes sociales.

Golpe al tráfico de fauna en Mendoza: rescatan aves silvestres que vendían por redes sociales

Por Redacción Sociedad
Lo imputaron por usurpar tierras de Abel Pintos, la causa se cayó y ahora no puede conseguir trabajo

Lo imputaron por usurpar tierras de Abel Pintos, la causa se cayó pero no puede conseguir trabajo

Por Ignacio de la Rosa
La sentencia de la Cámara Federal de Mendoza ratificó el fallo de primera instancia y cuestionó la desregulación del sistema de medicina prepaga.

La Justicia Federal de Mendoza frenó los aumentos de prepagas: quiénes pueden sumarse al reclamo

Por Melisa Sbrocco