Sube la máxima y se espera un calor "infernal" en Mendoza: así estará el tiempo este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 22°C para mañana en Mendoza. El viernes, se mantendrá el calor, pero con tormentas severas. Los detalles.

Este jueves en Mendoza subirá la máxima en gran medida y se espera una jornada súper calurosa. No obstante, el viernes se mantendrá el calor, pero se esperan tormentas severas en todo el territorio provincial. A continuación, el pronóstico del tiempo para los próximos días.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa un fuerte aumento de la temperatura. Será una jornada muy calurosa con nubosidad variable, con una máxima de 38°C y una mínima de 22°C, con vientos moderados del noreste. En la cordillera, por su parte, se esperan precipitaciones, mientras que en precordillera anuncia la caída de agua.