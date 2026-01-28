Sube la máxima y se espera un calor "infernal" en Mendoza: así estará el tiempo este jueves

Este jueves en Mendoza subirá la máxima en gran medida y se espera una jornada súper calurosa. No obstante, el viernes se mantendrá el calor, pero se esperan tormentas severas en todo el territorio provincial. A continuación, el pronóstico del tiempo para los próximos días.
Temperatura para este jueves
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa un fuerte aumento de la temperatura. Será una jornada muy calurosa con nubosidad variable, con una máxima de 38°C y una mínima de 22°C, con vientos moderados del noreste. En la cordillera, por su parte, se esperan precipitaciones, mientras que en precordillera anuncia la caída de agua.
Viernes: así estará el tiempo
El viernes 30 de enero se mantendrá el calor intenso. Aun así, el día se mantendrá nublado con tormentas de intensidad severa y vientos moderados del noreste. Se espera una máxima de 37°C y una mínima de 24°C. Según anticipan, mantienen las precipitaciones en la cordillera.