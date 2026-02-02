Qué significa sembrar en febrero: las 10 plantas que mejor soportan el calor extremo

Febrero es un mes crítico para los jardines y huertas en Argentina . Las altas temperaturas, la fuerza del sol y la falta de lluvias constantes ponen a prueba la resistencia de cualquier planta . Sin embargo, si elegís las especies adecuadas y ajustás tus hábitos, este mes puede ser el inicio de una cosecha extraordinaria.

A pesar del calor intenso , existen variedades que encuentran en febrero su momento ideal para desarrollarse con fuerza. Para quienes tienen un macetohuerto o una huerta en tierra, las opciones son más amplias de lo que parece, siempre que se garantice una humedad constante.

Los rabanitos, por ejemplo, son los grandes aliados del verano porque crecen mejor a pleno sol y están listos para la mesa en menos de un mes. Otras opciones seguras para sembrar en esta época son:

Uno de los errores más comunes en el verano sudamericano es exponer todos los cultivos al sol directo durante todo el día. Especies como la lechuga y la espinaca sufren especialmente con las temperaturas extremas de febrero.

Para la lechuga, el secreto es buscar ubicaciones de sol y sombra, evitando el impacto directo del mediodía y asegurando un riego abundante. En el caso de las espinacas, si no se utiliza una variedad resistente al calor, la planta madura demasiado rápido y se vuelve amarga. Lo ideal es colocarlas en zonas frescas y con pocas horas de sol directo.

El riego se vuelve el factor determinante para la supervivencia. En este mes, regar la tierra con frecuencia es indispensable para que el crecimiento sea óptimo. Para cultivos como la acelga o la coliflor, se recomienda preferentemente el riego por goteo para mantener el suelo siempre húmedo sin mojar las hojas, lo que evita que se pudran.

Flores resistentes que garantizan color en pocas semanas

Si el objetivo es renovar la estética del jardín o el balcón, existen flores que no solo resisten el calor, sino que florecen rápido incluso en macetas. Las Zinnias son ideales para quienes tienen espacios a pleno sol y buscan colores fuertes.

Por otro lado, las Portulacas son perfectas para climas secos y requieren muy poco riego, mientras que los Cosmos atraen mariposas y son sumamente resistentes. Estas especies necesitan un mantenimiento mínimo y buen drenaje, lo que las hace ideales para quienes están dando sus primeros pasos en la jardinería durante este verano.