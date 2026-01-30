No es para decorar: qué significa poner lavanda en la ventana

La lavanda es una de las plantas más elegidas para balcones y alféizares, pero su presencia en la ventana va mucho más allá de lo estético. En distintas culturas, colocar lavanda en ese punto específico de la casa tiene un significado simbólico y también una función concreta ligada al bienestar, la protección y el descanso.

Según especialistas en cuidado del jardín y plantas aromáticas , esta costumbre combina tradición ancestral con beneficios reales para el hogar .

La práctica de colocar lavanda cerca de ventanas se remonta a la antigua Roma y la Europa medieval , donde esta planta era valorada por su aroma, sus propiedades calmantes y su capacidad para purificar ambientes .

En muchas regiones, se creía que la lavanda actuaba como una barrera natural contra energías negativas y malas influencias que podían ingresar desde el exterior.

Con el paso del tiempo, esta creencia se mantuvo en el saber popular y llegó a América Latina junto con tradiciones europeas.

En los hogares, la ventana se entendía como un punto de intercambio entre el interior y el exterior, y la lavanda cumplía la función de filtrar lo que entraba, tanto en sentido simbólico como práctico.

Qué representa la lavanda

La lavanda simboliza calma, equilibrio y protección. Su aroma suave está asociado al descanso, la claridad mental y la armonía emocional.

Por eso, colocarla en la ventana tiene el sentido de proteger el hogar y promover un clima de tranquilidad.

Desde el punto de vista funcional, la lavanda también ayuda a repeler insectos, especialmente mosquitos y polillas. Este beneficio refuerza su uso en ventanas, que suelen ser el principal ingreso de estos insectos durante el verano argentino.

Beneficios reales de ponerla en la ventana

Además del simbolismo, hay razones concretas para elegir ese lugar:

Recibe luz solar directa , fundamental para su crecimiento

Favorece la circulación de aire , evitando exceso de humedad

Perfuma el ambiente de forma natural

Ayuda a mantener alejados insectos

En casas y departamentos, la lavanda se adapta bien a macetas y no requiere cuidados complejos.

Cómo colocarla correctamente

Para que la lavanda se mantenga saludable, conviene ubicarla en una ventana soleada, preferentemente orientada al norte o al oeste.

Necesita riego moderado, sustrato bien drenado y podas leves para estimular su crecimiento. Evitar el exceso de agua es clave.