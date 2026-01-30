30 de enero de 2026 - 15:00

No es para decorar: qué significa poner lavanda en la ventana

Poner lavanda en la ventana no es casual: esta tradición busca protección, calma y un ambiente más saludable dentro de casa.

No es para decorar qué significa poner lavanda en la ventana
Por Andrés Aguilera

Leé además

Según la psicología, quienes crecieron en la clase media en los 70 desarrollaron 7 rasgos de supervivencia.

Según la psicología, quienes crecieron en la clase media en los 70 desarrollaron 7 rasgos de supervivencia

Por Cristian Reta
no es para decorar: que significa poner un potus cerca de la puerta

No es para decorar: qué significa poner un potus cerca de la puerta

Por Andrés Aguilera

Según especialistas en cuidado del jardín y plantas aromáticas, esta costumbre combina tradición ancestral con beneficios reales para el hogar.

El origen de la tradición

La práctica de colocar lavanda cerca de ventanas se remonta a la antigua Roma y la Europa medieval, donde esta planta era valorada por su aroma, sus propiedades calmantes y su capacidad para purificar ambientes.

En muchas regiones, se creía que la lavanda actuaba como una barrera natural contra energías negativas y malas influencias que podían ingresar desde el exterior.

image

Con el paso del tiempo, esta creencia se mantuvo en el saber popular y llegó a América Latina junto con tradiciones europeas.

En los hogares, la ventana se entendía como un punto de intercambio entre el interior y el exterior, y la lavanda cumplía la función de filtrar lo que entraba, tanto en sentido simbólico como práctico.

Qué representa la lavanda

La lavanda simboliza calma, equilibrio y protección. Su aroma suave está asociado al descanso, la claridad mental y la armonía emocional.

Por eso, colocarla en la ventana tiene el sentido de proteger el hogar y promover un clima de tranquilidad.

Desde el punto de vista funcional, la lavanda también ayuda a repeler insectos, especialmente mosquitos y polillas. Este beneficio refuerza su uso en ventanas, que suelen ser el principal ingreso de estos insectos durante el verano argentino.

image

Beneficios reales de ponerla en la ventana

Además del simbolismo, hay razones concretas para elegir ese lugar:

  • Recibe luz solar directa, fundamental para su crecimiento

  • Favorece la circulación de aire, evitando exceso de humedad

  • Perfuma el ambiente de forma natural

  • Ayuda a mantener alejados insectos

En casas y departamentos, la lavanda se adapta bien a macetas y no requiere cuidados complejos.

Cómo colocarla correctamente

Para que la lavanda se mantenga saludable, conviene ubicarla en una ventana soleada, preferentemente orientada al norte o al oeste.

Necesita riego moderado, sustrato bien drenado y podas leves para estimular su crecimiento. Evitar el exceso de agua es clave.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El árbol y un jardín conviven cuando la jardinería elige plantas de raíces seguras

Chau a las raíces que levantan el piso: el árbol ideal para las casas que quieren sombra sin tener problemas

Por Ignacio Alvarado
El reciclaje de cajas suma organización, aplica un truco práctico y mejora el hogar.

El error común al tirar cajas de zapatos: 7 usos que le podés dar para toda la casa

Por Ignacio Alvarado
si tenes manteles viejos, tenes un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar

Si tenés manteles viejos, tenés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en el hogar

Por Andrés Aguilera
La receta de estos muffins convierten cualquier alimentación en saludable.

Muffins proteicos con 2 zanahorias y 3 huevos y sin harina ni manteca

Por Alejo Zanabria