Hypatia de Alejandría, mártir de la Razón: "Conserva tu derecho a pensar, porque incluso pensar erróneamente..."

“ Conserva tu derecho a pensar , porque incluso pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto”. La frase atribuida a Hypatia de Alejandría , filósofa y matemática de la Antigüedad, condensa una idea que sigue resultando incómoda y necesaria: pensar , aun con errores, es un acto de libertad que no debería negociarse.

Si tu jefe te escribe fuera del horario de trabajo, ¿estás obligado a responder? Lo que dice la ley en Argentina

A nada de recibirse, estudiantes de Derecho de la UNCuyo piden prórroga para no sumar hasta 24 materias nuevas

Hypatia vivió en un contexto de tensiones políticas y religiosas en el siglo V. Fue una de las figuras más destacadas del pensamiento en Alejandría y defendió el conocimiento en un tiempo donde cuestionar podía costar caro.

Su muerte violenta la convirtió en símbolo de la razón frente al fanatismo. En ese marco, su frase no es solo una reflexión teórica, sino una postura ética: defender el pensamiento propio, incluso cuando no es perfecto.

La idea central se aplica hoy con una claridad notable. En una época atravesada por la sobreinformación, las redes sociales y la repetición constante de discursos, muchas veces se prioriza opinar rápido antes que pensar en profundidad . O, en el extremo opuesto, se evita opinar por miedo a equivocarse. La advertencia de Hypatia apunta justamente a ese punto: el error forma parte del proceso de pensar .

Pensar implica dudar, cuestionar, revisar ideas. No es un acto lineal ni libre de fallas. Sin embargo, renunciar a ese ejercicio por temor al juicio ajeno o por comodidad intelectual tiene un costo mayor: la pérdida de autonomía. Cuando una persona deja de pensar por sí misma, pasa a reproducir lo que otros dicen sin filtro ni análisis.

Hypatia de Alejandría.

Cómo se adapta la frase al ámbito educativo

En el ámbito educativo, la frase funciona como una defensa del pensamiento crítico. No se trata de memorizar respuestas correctas, sino de desarrollar la capacidad de argumentar, equivocarse y volver a intentar. En la vida cotidiana, se traduce en la posibilidad de formar opiniones propias, aun sabiendo que pueden cambiar con el tiempo.

La vigencia de esta enseñanza también se refleja en debates actuales donde la polarización simplifica las posiciones. Frente a esa lógica, el pensamiento independiente —aunque imperfecto— se vuelve una herramienta clave para comprender la complejidad.

La lección que deja Hypatia es clara: equivocarse pensando es parte del aprendizaje. Lo verdaderamente peligroso no es el error, sino la ausencia de reflexión. Defender el derecho a pensar es, en definitiva, defender la libertad más básica, la de construir una mirada propia sobre el mundo.