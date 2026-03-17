Dormir mal por tomar agua: el hábito nocturno que arruina el descanso sin que lo sepas

Consumir más de medio litro de agua en las dos horas previas al sueño reduce drásticamente la eficiencia del descanso y aumenta el riesgo de sufrir accidentes graves.

Muchos mendocinos mantienen la costumbre de dejar una botella de agua en la mesa de luz para hidratarse antes de dormir. Aunque parece un hábito saludable, el consumo excesivo de líquidos durante la noche interrumpe las fases profundas del sueño y provoca una sensación de agotamiento persistente al despertar al día siguiente.

El problema no es el agua en sí misma, sino el momento en que la ingerimos. El cuerpo humano está diseñado para entrar en un estado de ahorro de recursos durante la madrugada. Cuando este equilibrio se rompe por una ingesta masiva de líquidos, el descanso deja de ser reparador. Los estudios indican que consumir más de 500 mililitros de agua en el período de dos horas previo a acostarse está directamente relacionado con múltiples despertares nocturnos y una menor eficiencia del sueño.

image La hormona vasopresina y el mecanismo del ahorro nocturno La razón por la cual este hábito es tan perjudicial reside en un proceso biológico gobernado por la regulación circadiana. Durante el sueño, nuestro organismo libera una sustancia llamada vasopresina, también conocida como hormona antidiurética. Este componente tiene la misión crítica de ordenar a los riñones que reduzcan la producción de orina para que el sistema urinario pueda descansar junto con el resto del cuerpo. Es un mecanismo de supervivencia que evita que el sueño se fragmente en tramos cortos e inútiles para la recuperación cerebral.

Cuando obligamos al cuerpo a procesar una gran cantidad de líquido justo antes de dormir, sobrepasamos la capacidad de la vasopresina para contener la actividad renal. El resultado es que la vejiga se llena mucho más rápido de lo normal, enviando señales de alerta al cerebro que interrumpen los ciclos de sueño profundo. No es solo la molestia de levantarse; es que el cerebro es forzado a salir de sus etapas de limpieza para atender una necesidad fisiológica que podría haberse evitado con una mejor distribución del consumo de agua durante la tarde.

image Esta interrupción constante tiene consecuencias visibles en la productividad diaria. El síntoma más común es la famosa niebla mental, que incluye dificultades para concentrarse, irritabilidad y un cansancio que no desaparece ni siquiera tras haber pasado ocho horas en la cama. Para los adultos mayores, el riesgo es todavía más físico que cognitivo: levantarse dos o más veces por noche para ir al baño duplica las probabilidades de sufrir caídas y fracturas graves en la oscuridad del hogar.

Cómo evitar despertares nocturnos por hidratación Para evitar este conflicto interno, la solución no es beber menos, sino beber de forma más estratégica. Los especialistas sugieren que el grueso de la hidratación debe ocurrir entre la mañana y el atardecer. Un esquema práctico consiste en reducir gradualmente el flujo de líquidos tres horas antes de ir a dormir, permitiendo que el cuerpo procese lo ingerido antes de que el interruptor hormonal de la vasopresina se active por completo. En lugar de grandes vasos de agua por la noche, es preferible optar por pequeños sorbos que calmen la sed sin llenar la vejiga. Si el ambiente está muy seco por el uso de calefacción o aires acondicionados, lo ideal es recurrir a un humidificador en la habitación antes que a la botella de agua. Este cambio de hábito permite que el sistema urinario mantenga su ritmo de ahorro, produciendo apenas unos 25 mililitros de orina por hora frente a los más de 40 mililitros que se generan durante el día. De esta manera, el despertar será por el sonido del despertador y no por una urgencia física.