Bajar las cortinas por completo durante la noche no es lo recomendable, sino que se aconseja dejar unos centímetros de espacio

Bajar las cortinas por completo cada noche es una rutina habitual, sobre todo en el dormitorio. Ayuda a bloquear la luz exterior , reduce parte del ruido y genera una sensación de mayor privacidad. Sin embargo, dejar unos centímetros abiertos puede aportar un beneficio clave al despertar.

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La explicación no tiene que ver con decoración ni con ventilación, sino con el funcionamiento del cerebro al salir del sueño . La luz natural, incluso cuando entra de forma tenue, ayuda a marcarle al cuerpo que empezó el día.

Cuando la cortina queda completamente baja, el dormitorio puede seguir oscuro incluso cuando afuera ya es de día. Si en ese momento suena una alarma, el cerebro recibe dos señales opuestas: el sonido indica que hay que levantarse, pero la oscuridad sugiere que todavía es hora de dormir.

Ese choque puede hacer que el despertar se sienta más pesado. La persona abre los ojos, apaga la alarma, pero el cuerpo todavía no termina de activar el estado de alerta.

La Sleep Foundation explica que la luz cumple un papel central en la regulación del ritmo circadiano, el reloj interno que ayuda a definir cuándo el cuerpo debe estar despierto y cuándo debe descansar.

2. Por qué conviene dejar la cortina apenas subida

La recomendación no implica dormir con la habitación iluminada. Alcanza con dejar una pequeña abertura para que, al amanecer, entre una cantidad mínima de luz natural.

Esa luz progresiva puede acompañar el proceso de despertar antes de que suene la alarma. En vez de pasar de oscuridad absoluta a sonido brusco, el cuerpo recibe una transición más suave.

Para muchas personas, unos pocos centímetros pueden marcar diferencia: la habitación sigue siendo privada y oscura durante la noche, pero no queda completamente aislada del cambio de luz de la mañana.

3. La alternativa si se necesita oscuridad total

Hay quienes no quieren renunciar a las cortinas completamente bajas. Puede ser por ruido, por seguridad, por luces de la calle o porque necesitan una habitación bien oscura para dormir mejor.

Bajar las cortinas por completo durante la noche no es lo recomendable, sino que se aconseja dejar unos centímetros de espacio (3)

En esos casos, una alternativa cada vez más usada es el despertador con luz. Este dispositivo simula el amanecer con una iluminación gradual antes de la hora programada.

La idea es simple: la cortina puede quedar baja, pero el dormitorio recibe una luz artificial progresiva que imita la entrada del sol. Así, el despertar no depende únicamente del sonido de la alarma.

4. Cómo funciona un despertador con luz

Estos despertadores suelen comenzar con una luz muy tenue entre 10 y 30 minutos antes de la alarma. Luego aumentan la intensidad de manera gradual hasta llegar al horario de despertar.

Un estudio publicado en Journal of Sleep Research analizó los efectos de la simulación del amanecer sobre la inercia del sueño, ese estado de lentitud y confusión que muchas personas sienten al despertarse.

Bajar las cortinas por completo durante la noche no es lo recomendable, sino que se aconseja dejar unos centímetros de espacio (2)

La ventaja frente a la luz natural es que se puede regular. Si una persona necesita levantarse a las 7, 8 o 9 de la mañana, puede programar cuándo empieza la iluminación y con qué intensidad.

5. Cuándo no conviene dejar luz entrando

La recomendación debe adaptarse a cada dormitorio. Si entra luz intensa de carteles, faroles o autos durante la noche, dejar la persiana abierta puede empeorar el descanso.

También puede no ser ideal para personas muy sensibles a la luz, trabajadores nocturnos o quienes necesitan dormir en horarios diurnos. En esos casos, la prioridad es proteger el sueño y usar una luz programada solo al momento de despertar.

La clave está en distinguir entre luz nocturna, que puede interferir con el descanso, y luz gradual de la mañana, que puede ayudar al cuerpo a activarse.