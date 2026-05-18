18 de mayo de 2026 - 15:45

Huevos blancos o colorados: qué diferencias tienen y cuál es mejor para cocinar

El color de la cáscara no define si un huevo es mejor: la diferencia real está en la raza de la gallina, la frescura y el sistema de producción.

Huevos blancos o colorados qué diferencias tienen y cuál es mejor para cocinar
Por Andrés Aguilera

Los huevos blancos y los huevos colorados suelen generar dudas en la góndola. Muchos creen que los marrones son más naturales o nutritivos, pero la diferencia principal está en la raza de la gallina, no en la calidad del huevo. El color de la cáscara puede influir en la percepción del consumidor, pero no debería ser el factor decisivo para comprar.

Leé además

Maple de huevos: esta es su función oculta.

Cuál es la función oculta del maple de huevos que estás desaprovechando cada vez que abrís la heladera
un estudio de psicologia concluyo: las personas nacidas entre 1960 y 1980 comparten una capacidad emocional poco comun

Un estudio de psicología concluyó: las personas nacidas entre 1960 y 1980 comparten una capacidad emocional poco común

Por Andrés Aguilera

Hay otros datos más importantes: frescura, tamaño, conservación y estado de la cáscara.

Por qué algunos huevos son blancos y otros colorados

Según Infoalimentos, el color de la cáscara está determinado genéticamente por la raza de la gallina. Algunas razas ponen huevos blancos y otras, huevos marrones o colorados.

image

Por eso, un huevo colorado no es automáticamente más sano que uno blanco. Tampoco uno blanco es de menor calidad por tener una cáscara más clara.

Cuál tiene más nutrientes

En términos generales, no hay una diferencia nutricional relevante entre huevos blancos y colorados solo por el color de la cáscara.

Lo que sí puede cambiar el perfil del huevo es la alimentación de la gallina, el sistema de crianza, el tamaño del huevo y la frescura.

Un huevo enriquecido con omega 3, por ejemplo, puede tener diferencias respecto de uno común, pero eso depende de la dieta de la gallina, no del color de la cáscara.

Cuáles conviene comprar

Conviene elegir los huevos que estén bien conservados, limpios, sin grietas y dentro de la fecha indicada. Si el precio es distinto, no debería pagarse más solo por el color.

Para cocinar, ambos sirven igual: tortillas, huevos duros, revueltos, budines, masas, milanesas o rebozados. El color no cambia el uso culinario.

La mejor compra es la que combina buen estado, frescura, precio razonable y conservación adecuada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

bajar las cortinas por completo durante la noche no es lo recomendable, sino que se aconseja dejar unos centimetros de espacio

Bajar las cortinas por completo durante la noche no es lo recomendable, sino que se aconseja dejar unos centímetros de espacio

Por Andrés Aguilera
cuantos segundos hay que sostener el puente de gluteos para fortalecer abdomen, gluteos y espalda baja

Cuántos segundos hay que sostener el puente de glúteos para fortalecer abdomen, glúteos y espalda baja

Por Andrés Aguilera
carne picada comun o especial: que diferencias tienen y cual conviene comprar

Carne picada común o especial: qué diferencias tienen y cuál conviene comprar

Por Andrés Aguilera
Hervír cáscara de naranja con vinagre puede ser muy beneficioso. 

Hervir cáscara de naranja y vinagre: para qué sirve y por qué tanta gente lo recomienda

Por Sofía Serelli