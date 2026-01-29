29 de enero de 2026 - 08:33

La planta rastrera que casi no se riega y transforma balcones aburridos en verdes

En jardín y jardinería, estas plantas rastreras requieren poco riego y convierten balcones secos en espacios verdes vivos y frescos.

Jardín y jardinería suman plantas rastreras resistentes que transforman balcones urbanos apagados.

Jardín y jardinería suman plantas rastreras resistentes que transforman balcones urbanos apagados.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Jardín y jardinería cuidan plantas cítricas con riego correcto y consciente.

Tres errores comunes al regar el limonero que hacen que no dé frutos

Por Ignacio Alvarado
el fertilizante liquido casero que es oro para tus plantas y las revive en pocos dias

El fertilizante líquido casero que es oro para tus plantas y las revive en pocos días

Por Ignacio Alvarado

Durante años, el balcón fue el espacio más descuidado del jardín. En jardinería, el miedo al riego constante, al sol fuerte o a las vacaciones largas dejó macetas vacías. Sin embargo, algunas plantas demostraron que menos cuidado también puede ser una ventaja.

Recién acá aparece un nombre que especialistas en jardinería repiten cada vez más: Aptenia cordifolia, una planta rastrera, suculenta y ornamental que se adapta perfecto al jardín urbano argentino y se luce entre las plantas de bajo mantenimiento.

image
Jard&iacute;n y jardiner&iacute;a suman plantas rastreras resistentes que transforman balcones urbanos apagados.

Jardín y jardinería suman plantas rastreras resistentes que transforman balcones urbanos apagados.

Dentro del jardín, la Aptenia cordifolia se comporta como una verdadera sobreviviente. En jardinería, se la clasifica como suculenta rastrera porque almacena agua en hojas carnosas, lo que reduce drásticamente la necesidad de riego.

Estas plantas crecen rápido, se expanden hacia los bordes de la maceta y caen en cascada, cubriendo superficies duras. En balcones chicos, el efecto visual es inmediato: más verde, menos cemento. En jardín, también se usa como cubresuelo resistente.

La ciencia detrás de su resistencia

Desde la jardinería técnica, investigadores del INTA y de universidades regionales explican que muchas plantas rastreras de origen sudafricano desarrollaron mecanismos para sobrevivir a sequías prolongadas.

Estudios de botánica aplicada señalan que la aptenia reduce la transpiración foliar y mantiene activo su metabolismo aun con riegos espaciados. En jardín, esto se traduce en menor estrés hídrico y mayor tolerancia al calor extremo, una ventaja clave en balcones urbanos.

image
Jard&iacute;n y jardiner&iacute;a suman plantas rastreras resistentes que transforman balcones urbanos apagados.

Jardín y jardinería suman plantas rastreras resistentes que transforman balcones urbanos apagados.

Dónde ubicarla para que se luzca

En jardinería, la ubicación es simple. Estas plantas crecen mejor con sol directo o media sombra. En balcones orientados al norte u oeste, dentro del jardín urbano, la aptenia desarrolla hojas más grandes y una cobertura más pareja.

No exige suelos complejos. En jardinería, alcanza con una maceta con buen drenaje y un sustrato liviano. El riego debe ser profundo pero espaciado: dejar secar la tierra entre riego y riego es clave para estas plantas.

Un aliado contra el calor del balcón

Además del impacto visual, en jardín y jardinería se destaca por su aporte ambiental. Al cubrir superficies, estas plantas ayudan a reducir la temperatura del piso y generan una sensación térmica más fresca.

Paisajistas urbanos explican que sumar rastreras mejora el microclima del hogar. En jardinería, no se trata solo de decorar: las plantas también hacen los espacios más habitables.

En tiempos de calor intenso y rutinas aceleradas, el jardín se reinventa. La aptenia confirma que, con las plantas adecuadas, un balcón verde no requiere esfuerzo, solo buenas decisiones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta fruta convierte el jardín en un refugio de zorzales y calandrias en verano.

La fruta que atrae todo el verano a zorzales y calandrias: visitan el jardín de casa todos los días

Por Lucas Vasquez
las macetas colgantes no van mas: el objeto del bano que las reemplaza en el jardin

Las macetas colgantes no van más: el objeto del baño que las reemplaza en el jardín

Por Andrés Aguilera
Jardín y jardinería eligen plantas nobles que dan sombra sin invadir espacios chicos.

Este árbol crece rápido, da buena sombra y es nativo de Argentina: no ocupa casi lugar

Por Ignacio Alvarado
Jardín y jardinería apuestan por plantas fuertes con nutrientes naturales reutilizados.

El fertilizante líquido casero que se hace con restos de verduras y revive plantas apagadas

Por Ignacio Alvarado