Por la Invasión de autos chinos, la venta de usados cayó 10% en enero: Mendoza fue la menos afectada

La irrupción de los autos chinos con precios competitivos empezó a sentirse más allá del mercado de los 0km y ya estorba en los usados. Enero cerró con una caída cercana al 10% en las operaciones a nivel nacional, aunque con fuertes diferencias entre provincias: Mendoza fue la que mostró el menor impacto.

Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante enero se vendieron 153.070 vehículos usados en todo el país, representando una baja del 9,98% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se habían comercializado 170.046 unidades.

Frente a diciembre, en cambio, se registró una leve suba del 0,71% , ya que en ese mes se habían vendido 151.994 autos.

Por ahora, el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Según el informe, ya se vendieron 8.601 unidades.

“Comenzó el 2026 y sabemos que va a ser muy competitivo. La llegada de la primera ola de autos chinos al país ha movilizado en forma importante al mercado”, reconoció Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

Explicó que “los nuevos jugadores ofrecen autos baratos en términos locales y con buen equipamiento, especialmente en híbridos y eléctricos”. “La pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto lograrán modificar al mercado. Lo veremos a medida que vaya transcurriendo el tiempo”, expresó el directivo.

Lamas sostuvo que “pese a la baja de enero, medida en términos interanuales, esperamos otro buen año similar a lo que pasó durante el año pasado, aunque aún no debemos apresurarnos hasta que por lo menos haya transcurrido el primer trimestre”.

Dijo que “un tema a destacar es que este año la financiación será un factor determinante a la hora de concretar operaciones. Los bancos deberán ofrecer tasas acorde a las necesidades del sector y esto contribuirá a que el mercado concrete un mayor volumen de ventas”.

Ranking de los 10 autos usados más vendidos en enero

VW Gol y Trend: 8.601 Toyota Hilux: 5.974 Chevrolet Corsa y Classic: 4.357 Ford Ranger: 4.127 VW Amarok: 4.120 Ford EcoSport: 3.360 Peugeot 208: 3.325 Toyota Corolla: 3.032 Fiat Palio: 2.938 Ford Ka: 2.876

Porcentaje de baja en provincias Enero 2026-Enero 2025