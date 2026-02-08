Avalancha de reclamos jubilatorios: en los últimos seis años aumentaron 500% los juicios ante la Corte Suprema

Delfina tiene 70 años, alquila un departamento de un ambiente, es jubilada de una empresa privada y espera desde hace 6 años cobrar dos juicios ganados con sentencia firme, que siguen descansando en los cajones de alguno de los despachos judiciales del país. Como ella, hay miles de casos que esperan un alivio para el bolsillo, que les daría un plus para vivir en mejores condiciones.

Los reclamos son cada vez más, debido a que este segmento, tan castigado desde siempre, llega a la edad jubilatoria con más información, más atento y con una actitud que los lleva a golpear las puertas de la justicia. En todo este entramado, el jugador más señalado es Anses, que demora los pagos validados por la justicia que también tiene sus tiempos y colabora con esa demora. En resumen los casos judicializados son cada vez más pero lleva varios años para que llegue a manos del jubilado. Y muchas veces es tarde.

Así y todo, sabiendo que el trámite tendrá sus años, los reclamos aumentaron exponencialmente en nuestro país. Las últimas estadísticas indican que los juicios ante la autoridad máxima, Corte Suprema , aumentaron 500% en los últimos seis años (exactamente 470%).

Según fuentes judiciales, la progresión de las presentaciones fue aumentando cada año. Así, por ejemplo en 2020 los reclamos presentados ante el máximo tribunal fueron cerca de 7.400; en 2021, llegaron a 13.000; en 2022 y 2023 subieron a 20.000; en 2024, los reclamos superaron los 30.000 y en 2025 la cifra llegó a más de 43.000. De estos números se desprende que por un lado cada vez se liquida el monto a cobrar con errores de cálculo, y que muchas veces hay jubilados que no se enteran. Por eso siempre los expertos recomiendan revisar el bono mensual y consultar con idóneos en el tema.

“Atento a la falta de información oficial sobre la cantidad total de reclamos judiciales de índole previsional, y tomando en consideración la información parcial de distintos organismos concluimos que Mendoza representaría aproximadamente un 5% de ese porcentaje”, señaló Emiliano Manuel, abogado especialista en derecho previsional.

Actualmente-añadió-contamos con Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los cuáles el máximo Tribunal ya se ha expedido, por lo que en los reclamos donde se invocan dichos precedentes son rechazados “in limine” (no prosperan) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, existen Fallos de Cámara Federal de Apelaciones en los que aún no hay decisión de la Corte, por lo que generalmente llegan a dicho organismo.

Los motivos que llevan a la justicia

Entre las causas principales que empujan al reclamante ir a la justicia, se encuentra la determinación del haber mensual y las movilidades (actualizaciones) que se aplican a dichos haberes.

“El organismo otorgante del beneficio previsional (en Mendoza Anses) aplica parámetros determinados por Ley 24.241, sus decretos reglamentarios, modificaciones y concordantes. Algunos de éstos parámetros, más precisamente en referencia a “coeficientes de actualización”, el Poder Judicial por medio de sus pronunciamientos ha determinado que “dichos coeficientes son inconstitucionales”, por lo cuál debe reliquidarse el haber aplicando otros coeficientes más favorables a la persona reclamante”, explicó el especialista.

Los casos en nuestra provincia

En Mendoza la situación de pedidos judiciales, es similar a la del país. Es decir se ha incrementado el número de jubilados que hace juicio por reajuste del haber jubilatorio. “Este aumento esta motivado por el acceso a la información en distintos medios, como diarios, televisión, redes sociales, y conversaciones entre pares, como también en la preocupación por la tendencia alcista en la expectativa de vida, y de buena calidad”, opina Manuel.

Los palos en la rueda que pone Anses

El organismo que está a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social siempre lleva hasta las últimas instancias estos fallos. Desde que comenzaron los reclamos con el Fallo de la C.S.J.N. “Badaro, Adolfo Valentín c/Anses s/Reajustes Varios” del 26 de Noviembre del 2007 al día de la fecha, Anses siempre ha mantenido la misma postura. “Ante esta posición de Anses que, hace uso de todas las instancias posibles de oposición (o apelación), atento a que están determinadas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo único que puede hacerse es estar pendiente del proceso para impulsar cada instancia y así darle la mayor celeridad posible”, comenta el profesional.

El motivo más reclamado últimamente

Además de las causas por mal liquidación de haberes, existen otros motivos que impulsan a la gente a comenzar un juicio.

El factor principal en los últimos años ha sido la movilidad, es decir las actualizaciones de los haberes previsionales. Estos reclamos refieren a los empalmes de las leyes de movilidad jubilatoria número 27.426 del 2017 y 27.609 del 2021 y el decreto 274/2024 del 2024, como así las actualizaciones establecidas por el Poder Ejecutivo durante la pandemia- covid-19 Precisamente dos reclamos surgieron durante la presidencia de Alberto Ferández: la Ley de Movilidad N° 27.609 vigente desde el 1 de Marzo del 2021; y las actualizaciones durante la pandemia covid-19.

Los tiempos de la justicia

Otro de los motivos que demoran los fallos, los causa la propia justicia. “Partimos de la base que en nuestro país el tiempo de cualquier reclamo judicial se cuenta en años, pero en referencia sólo a los litigios en materia previsional (Justicia Federal) en Mendoza, desde que se creó el Juzgado Federal N° 4 (Secretaria Previsional y Tributaria) la demora judicial se ha reducido considerablemente. Como contrapartida tenemos la gran cantidad de causas obrantes en relación al personal judicial, los extensos procesos debido a las apelaciones presentadas por Anses y por último la demora o no pago por parte del organismo perdidoso”.

La espera vale la pena

Como una buena noticia, después de tanto ajetreo, los especialistas afirman que una gran mayoría de los casos los juicios obtienen sentencia favorable al jubilado. “Claro está que debe hacerse un estudio previo de las particularidades de cada caso y determinar en forma anticipada la viabilidad del reclamo”, advierten los especialistas.

El rol de los gobiernos de turno

A lo largo de los años, la incidencia de los gobiernos ha radicado principalmente en el cumplimiento o no del pago de la sentencia. Así, desde el 2008 hasta la fecha hemos tenido diferentes posturas en cada gobierno donde ha variado la cantidad de juicios pagados.

Hay que tener en cuenta un dato importante y es que desde el inicio del juicio hasta obtener sentencia firme el tiempo aproximado es de 2 años. Luego Anses tiene 120 días hábiles para liquidar y pagar el juicio, o sea, la recomposición del haber mensual y pago del retroactivo. Habiendo transcurrido este plazo sin haber obtenido el pago, se debería iniciar la ejecución de sentencia para que en el plazo aproximado de 1 año el jubilado cobre el juicio ganado (capital más intereses por el tiempo transcurrido).

Para sacar cuentas

Respecto al cálculo del haber como del retroactivo, sea para iniciar la ejecución en caso de que Anses no pague como así, para controlar lo pagado por Anses, se debe utilizar un sistema liquidador el cuál una vez cargado con la información del titular se obtiene como resultado los importes que debe percibir.

La propuesta que genera polémica

El plan supuesto del gobierno actual hace una quita de las moratorias y planea aumentar la edad jubilatoria.

Ambas consignas tienen múltiples respuestas según el punto de vista, el contexto social, posibles soluciones aplicadas en otros países y demás. “Así por ejemplo no es lo mismo utilizar una moratoria para un caso que la persona aportó durante 25 años y le falta sólo 5 años de aportes que, para alguien que nunca aportó. Ante esta situación, otros países lo han solucionado donde según la cantidad de años de aportes es el haber mensual que se le determinará, sin utilizar moratorias”.

En relación al aumento de la edad jubilatoria, Manuel opinó que es un aspecto para resolver a nivel mundial, atento a que por un lado los aportantes activos desean disfrutar de su futuro sin obligaciones laborales, y como contra partida el aumento de años en la expectativa de vida genera que haya que cubrir el pago a los pasivos durante muchos más tiempo”.

Un acuerdo con el Estado

La Reparación Histórica fue un programa establecido por Ley 27.260, promulgada el 22 de Julio del 2016 vigente por el lapso de 3 años. Este programa consistió principalmente en un ofrecimiento voluntario por parte de Anses de reajustar haberes y cancelar deudas previsionales de beneficiarios con juicios iniciados o reajustes pendientes. “Así, para determinar el ofrecimiento de reajuste, se estableció el recálculo del haber aplicando el coeficiente de actualización RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) el cuál establece índices más elevados que los aplicados por Anses hasta ese momento, pero menores a los determinados judicialmente que, establecen la aplicación del coeficiente “ISBIC” (Índices de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción).La citada ley también creó la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).

El problema del poder adquisitivo

La doctora Paula Vargas Stefanini, especialista en temas previsionales, indicó que el mal cálculo de los haberes impacta directamente en la pérdida del poder adquisitivo. “Cuando sucede esto y se inicia un juicio hay que saber que son años de espera y en la mayoría de los casos el jubilado tiene gastos, que son de necesidades básicas como la medicación, por ejemplo, algo que quizá antes no tenía que gastar en remedios y muchas veces bastante caros”.

La profesional señaló que los juicios si bien son bastante lentos sobre todo por las trabas que ponen los abogados de Anses, lo bueno es que en ese tiempo se van sumando los intereses, en beneficio del reclamante, al considerar que ese tiempo de espera se sigue perdiendo poder adquisitivo.

Dependiendo de diferentes factores,” hay algunos casos que se resuelven más rápido, a pesar de los frenos que pone Anses. Depende del juzgado correspondiente y de los casos concretos, Pero la mayoría tarda varios años en ser efectivos”, comentó.

Un tema expectante

Con respecto a la propuesta del sistema previsional que se encuentra en un lugar central en el gobierno de Milei, incluye reformas para la jubilación por vejez, las pensiones por viudez, la edad de retiro y los regímenes de excepción y cajas profesionales. En este sentido, Stefanini opinó que “si bien se quiere dar una mejora en el haber hay preocupación por cuidar el tema fiscal y ahí esta el conflicto. Actualmente los ajustes se hacen por inflación que son relativamente bajos en relación a otros años. Esto provoca que el jubilado no vea un aumento considerable, no llegan a cubrir sus necesidades y oros temas fundamentales”, señaló. También la moratoria, es otro de los temas candentes que si bien el año pasado vencía el plazo, se sigue ofreciendo en Mendoza. “Esto se deja desprotegida a la gente que no llega a los 30 años de aporte teniendo edad jubilatoria, Hay que ver que pasa, En conclusión sea que se decida, se deberia debatir una fórmula de actualización de la jubilación que sea favorable y acorde con la realidad porque si bien se ajusta a la inflación es muy poco, no alcanza”, finalizó la profesional. Actualmente el 60% de los jubilados y jubiladas cobran el haber mínimo, de $359.219, más los $70 mil del bono que no se actualiza desde hace un año. La suma con el aumento de este mes llegaría a $429.219, a cobrar en el mes de febrero.