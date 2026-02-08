8 de febrero de 2026 - 12:57

Fuerte caída en la venta de insumos para la construcción tras el repunte de fin de año

Así lo confirmó un informe del Índice Construya. La caída registrada fue en comparación con diciembre, así como también de manera interanual.

La venta de insumos para la construcción registró en enero una caída del 11,5%.

La venta de insumos para la construcción registró en enero una caída del 11,5%.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Luego del impulso que había mostrado hacia el cierre de 2025, el sector de la construcción comenzó el nuevo año con un marcado freno en la comercialización de materiales, reflejando un escenario de cautela en el inicio de las obras privadas.

Leé además

La construcción tuvo un rebote de 3,8% en diciembre de 2025 

La construcción rebotó en diciembre y cerró 2025 con un crecimiento del 6,3%

Por Redacción Economía
Tras años de incertidumbre, el sector ingresa en una etapa de consolidación.

Inmobiliario corporativo 2026: el año de la selectividad y el refugio en los activos premium

Por Matías Carretero

Según el Índice Construya (IC), la venta de insumos para la construcción registró en enero una caída del 11,5% en comparación con diciembre y un descenso interanual del 1,1%, lo que contrasta con el repunte observado en el último mes del año pasado.

De esta manera, los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que conforman la medición, arrancó a un menor nivel que el cierre del calendario pasado, que terminó con un crecimiento del 5,8% frente a 2024.

Al analizar los resultados, desde Construya indicaron que “la caída mensual de enero refleja un ajuste tras el cierre de año, en un contexto donde la actividad real de obra aún muestra cautela” y remarcaron que “el comportamiento de febrero y marzo será clave para poder evaluar de forma más precisa la dinámica sectorial en el año que acaba de comenzar”.

Insumos de construcción que entran en la medición

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya:

Ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mendoza frente al nuevo mapa salarial.

Paritarias UOCRA: Mendoza frente al nuevo mapa salarial de la construcción para febrero

Por Matías Carretero
El concepto central del hotel, busca integrar la hospitalidad con el bienestar animal y la contemplación del paisaje.

La historia de los mendocinos que construyen un hotel de lujo en el corazón de un volcán

Por Matías Carretero
Los juicios en su gran mayoría son favorables a los reclamantes, aunque hay que esperar unos años.

Avalancha de reclamos jubilatorios: en los últimos seis años aumentaron 500% los juicios ante la Corte Suprema

Por Patricia Losada
La Unión Industrial Argentina (UIA) advierte que la competitividad del sector privado depende de un ordenamiento macroeconómico urgente

Apertura económica: la industria reclama menos presión fiscal y reglas claras para competir con el mundo

Por Redacción Economía