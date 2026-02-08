Fuerte caída en la venta de insumos para la construcción tras el repunte de fin de año

Así lo confirmó un informe del Índice Construya. La caída registrada fue en comparación con diciembre, así como también de manera interanual.

La venta de insumos para la construcción registró en enero una caída del 11,5%.

Luego del impulso que había mostrado hacia el cierre de 2025, el sector de la construcción comenzó el nuevo año con un marcado freno en la comercialización de materiales, reflejando un escenario de cautela en el inicio de las obras privadas.

Según el Índice Construya (IC), la venta de insumos para la construcción registró en enero una caída del 11,5% en comparación con diciembre y un descenso interanual del 1,1%, lo que contrasta con el repunte observado en el último mes del año pasado.

De esta manera, los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que conforman la medición, arrancó a un menor nivel que el cierre del calendario pasado, que terminó con un crecimiento del 5,8% frente a 2024.

Al analizar los resultados, desde Construya indicaron que “la caída mensual de enero refleja un ajuste tras el cierre de año, en un contexto donde la actividad real de obra aún muestra cautela” y remarcaron que “el comportamiento de febrero y marzo será clave para poder evaluar de forma más precisa la dinámica sectorial en el año que acaba de comenzar”.

Insumos de construcción que entran en la medición El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: