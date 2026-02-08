8 de febrero de 2026 - 10:29

Apertura económica: la industria reclama menos presión fiscal y reglas claras para competir con el mundo

La Unión Industrial Argentina (UIA) exige eliminar las distorsiones internas y advierte que, de lo contrario, se profundizarán las desigualdades entre sectores. “El Estado debe acompañar durante el proceso”, aseguró su presidente.

La Unión Industrial Argentina (UIA) advierte que la competitividad del sector privado depende de un ordenamiento macroeconómico urgente

La Unión Industrial Argentina (UIA) advierte que la competitividad del sector privado depende de un ordenamiento macroeconómico urgente

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En medio de la apertura económica y una competencia internacional en crecimiento, la industria argentina enfrenta el desafío de sostener su actividad con costos internos que siguen siendo elevados. Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtieron que, sin correcciones de fondo, el proceso de integración al mundo puede profundizar las desigualdades entre sectores.

Leé además

Cuánto cuesta la ropa en Massimo Dutti, una de las marcas favoritas del ministro Luis Caputo

Volvió José Mercado

Por Carlos Fara
La industria manufacturera acumuló un retroceso del 6,2% desde la asunción de Javier Milei. 

Preocupación por los datos de la industria manufacturera: registró una caída del 3,9% en diciembre

Por Redacción Economía

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, afirmó que la competitividad del sector privado depende de un ordenamiento macroeconómico urgente, en un contexto de caída de la actividad y transición hacia una mayor integración global. Según explicó, la realidad industrial atraviesa una etapa crítica, marcada por un desempeño muy dispar entre rubros.

“Si bien el año 2025 registra un leve crecimiento del 1,5% respecto al anterior, esto ocurre tras un 2024 de fuerte ajuste donde todos los rubros sufrieron caídas. Sectores como la construcción, el textil, el calzado y la metalmecánica mantienen estándares de retracción, mientras que la energía, la minería y el sector automotriz muestran signos de recuperación”, indicó Rappallini en diálogo con Splendid AM 990.

BOOTCAMP- Foto C
Mart&iacute;n Rappallini denunci&oacute; que &ldquo;la presi&oacute;n impositiva contin&uacute;a en niveles insostenibles&rdquo;.

Martín Rappallini denunció que “la presión impositiva continúa en niveles insostenibles”.

Apertura económica: “El Estado debe acompañar en el proceso”

En este contexto, el referente del sector sostuvo que la apertura obliga a las empresas a adaptarse a precios internacionales con márgenes reducidos.

“Los sectores que no recuperan no solamente están impactados por la actividad, sino también por la apertura. Estoy vendiendo a mucho menos cantidad y también a un precio mucho más bajo con motivo de tener que adaptarse a precios internacionales”, explicó.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el dirigente se manifestó convencido de que “la integración al mundo es el único camino para lograr un sector sustentable, aunque remarcó que el Estado debe acompañar este proceso corrigiendo las fallas estructurales que arrastra el país”.

Sobre la presión impositiva: “Competir de igual a igual”

A pesar del ordenamiento macroeconómico y la baja de la inflación, Rappallini denunció que “la presión impositiva continúa en niveles insostenibles”.

“Seguimos acumulando distorsiones. Seguimos con 50 puntos de presión fiscal. En algunos casos ha habido suba de impuestos a nivel de muchas municipalidades”, afirmó, a la vez que destacó la necesidad de aprobar una legislación laboral moderna para otorgar previsibilidad.

Para el industrial, el éxito de la apertura depende de equiparar las condiciones domésticas con las de los competidores externos, enfatizando que “hoy en el mundo no compiten las empresas, sino también compiten los sistemas que las rodean”.

Acuerdo entre Estados Unidos y Argentina

Respecto a las críticas oficiales hacia ciertos sectores, como el textil, Rappallini defendió la complejidad de las cadenas de valor locales y atribuyó los altos precios a la acumulación de impuestos en cada etapa productiva.

Asimismo, tomó distancia de los conflictos públicos entre el Gobierno y grandes conglomerados, abogando por rodear al empresariado de prestigio social para que funcione como motor de la economía.

Sobre el reciente acuerdo con Estados Unidos, el dirigente vislumbra una oportunidad estratégica ante la decisión de Washington de diversificar sus proveedores fuera de China.

“Ellos necesitan de proveedores globales que no estén en China y ahí es donde está la oportunidad argentina de proveerlo de acero, aluminio e infinidad de productos”, concluyó, proyectando un rol protagónico para la industria nacional como aliado global.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El sector vitivinícola avanza nuevamente con un proyecto de ley de uso de jugos naturales para endulzar bebidas

El sector vitivinícola vuelve a promover la ley de uso de jugos naturales para endulzar bebidas

Por Sandra Conte
La industria fue la más golpeada en el balance de 2025

Los sectores económicos en 2025: finanzas, minería y agro crecieron, mientras la industria volvió a caer

Por Redacción Economía
Paolo Rocca y Javier Milei.

Los tubos famosos que no son youtube

Por Carlos Fara
Inauguración de la Exposición Nacional de la Industria y el Comercio por parte del gobernador Ricardo Videla. (Fuente: Los Andes, 27/3/1932).

A 107 años de su fundación, la UCIM y su aporte al desarrollo de Mendoza

Por María Clara Cámpora