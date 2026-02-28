28 de febrero de 2026 - 18:00

Podía salir mal: compró 100 prendas en Shein y quedó desilusionada con el resultado

Una joven adquirió decenas de prendas a través de la reconocida tienda online y compartió los resultados: "Shein Fail"

Una joven compró 100 prendas en Shein y quedó desilusionada con el resultado

Una joven compró 100 prendas en Shein y quedó desilusionada con el resultado

Foto:

TikTok
Por Redacción

En el último tiempo, cada vez más personas eligen comprar a través de Shein, por sus originales productos, variedades y precios accesibles. La indumentaria es uno de los artículos que más se elige para comprar en la tienda online, sin embargo, hay clientes que se mostraron descontentos al momento de recibir el envio.

Leé además

Pablo, un argentino de 42 años que abandonó su familia y se mudó a México para vivir como un therian. 

Abandonó a su esposa e hijos para mudarse a México para vivir como un therian dálmata

Por Redacción
“Tu papá se cree Charly García (sale mal)”: el video viral que generó debate en redes. 

Imitar a Charly García sale mal: un hombre saltó desde su terraza a la pileta y quedo inconsciente

Por Redacción

Este fue el caso de una tiktoker que compró ropa por mayor a través de la tienda y se llevó una desilusión: "Siempre tengo que devolver alguna", comentó.

Tiktoker compra 100 prendas en shein
La joven tiktoker compró 100 prendas en Shein pero los resultados no fueron los esperados

La joven tiktoker compró 100 prendas en Shein pero los resultados no fueron los esperados

Comprar en Shein salió mal: mirá el video

Oriana Franco (@orifranco18) es una joven que se hizo viral en la red social TikTok al comentar que compró 100 prendas de ropa en Shein, pero no quedó contenta con todas ellas: "De las 100 piezas que pedi, siempre tengo que devolver algunas porque son fallos graciosos", expresó la joven.

En el video muestra tres prendas de ropa que adquirió a través de la reconocida tienda online y mostró los resultados de cómo lucía con el título "Expectativa/Realidad". Las tres prendas eran: un vestido azul con un abertura en la pierna, una falda estilo animal print también con un corte en la pierna, un top corto clásico color beige y una mini falda negra.

"Doña Oriana de 89 años", comentó divertida al mostrar una foto de cómo lucía con la falda que encargó. Luego se refirió al top beige que compró, que tampoco fue de su agrado: "Tan corta que se me nota el sostén"

El video alcanzó más de 14 mil reproducciones y recibió decenas de comentarios de los usuarios. Algunos le aconsejaron que observe bien las medidas antes de comprar una prenda, y otros simplemente se divirtieron con la experiencia de la joven: "La mejor fue la falda", comentó una usuaria.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El video viral que generó fuertes comentarios hacia una influencer por desconocer una función de las escaleras mecánicas. 

El error que la volvió viral: influencer confunde una función de ahorro de energía con un "fallo en la Matrix"

Por Redacción
La increíble transformación del abuelo fisicoculturista

De la obesidad mórbida a bajar más de 80 kilos: la increíble transformación del "abuelo fisicoculturista"

Por Redacción
De la propuesta de casamiento a la ruptura: el futbolista Derrikson Quirós anunció su separación con su pareja Wendy, tres días después de la emotiva escena en el campo de juego. 

Un futbolista le propuso casamiento a su pareja en plan cancha y 72 horas después anunciaron su ruptura

Por Redacción Deportes
Una influencer advirtió sobre visitar el Palacio de las Brujas en Vizcaya

La advertencia de una influencer sobre el verdadero peligro de visitar el "Palacio de las Brujas" de Vizcaya

Por Redacción