Podía salir mal: compró 100 prendas en Shein y quedó desilusionada con el resultado

Una joven adquirió decenas de prendas a través de la reconocida tienda online y compartió los resultados: "Shein Fail"

Una joven compró 100 prendas en Shein y quedó desilusionada con el resultado

En el último tiempo, cada vez más personas eligen comprar a través de Shein, por sus originales productos, variedades y precios accesibles. La indumentaria es uno de los artículos que más se elige para comprar en la tienda online, sin embargo, hay clientes que se mostraron descontentos al momento de recibir el envio.

Este fue el caso de una tiktoker que compró ropa por mayor a través de la tienda y se llevó una desilusión: "Siempre tengo que devolver alguna", comentó.

Tiktoker compra 100 prendas en shein La joven tiktoker compró 100 prendas en Shein pero los resultados no fueron los esperados Comprar en Shein salió mal: mirá el video Oriana Franco (@orifranco18) es una joven que se hizo viral en la red social TikTok al comentar que compró 100 prendas de ropa en Shein, pero no quedó contenta con todas ellas: "De las 100 piezas que pedi, siempre tengo que devolver algunas porque son fallos graciosos", expresó la joven.

En el video muestra tres prendas de ropa que adquirió a través de la reconocida tienda online y mostró los resultados de cómo lucía con el título "Expectativa/Realidad". Las tres prendas eran: un vestido azul con un abertura en la pierna, una falda estilo animal print también con un corte en la pierna, un top corto clásico color beige y una mini falda negra.

"Doña Oriana de 89 años", comentó divertida al mostrar una foto de cómo lucía con la falda que encargó. Luego se refirió al top beige que compró, que tampoco fue de su agrado: "Tan corta que se me nota el sostén" El video alcanzó más de 14 mil reproducciones y recibió decenas de comentarios de los usuarios. Algunos le aconsejaron que observe bien las medidas antes de comprar una prenda, y otros simplemente se divirtieron con la experiencia de la joven: "La mejor fue la falda", comentó una usuaria.