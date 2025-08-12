12 de agosto de 2025 - 18:45

No es un simple cariño: por qué los perros lamen los pies de las personas, según expertos

Que los perros tengan la costumbre de lamer los pies de las personas, puede sorprender o incomodar. Eso tiene una explicación en los vínculos emocionales.

Lamer los pies de las personas es uno de los tantos hábitos en los perros que ayudan a identificar y a reconocer con quién están.

Foto:

WEB
Por Redacción

Para muchos dueños, la costumbre de su perro de lamer los pies resulta curiosa o graciosa. Sin embargo, este gesto no es casualidad. Según especialistas en conducta animal, puede ser una costumbre de identificar a través de sus sentidos. El olor y el sabor de la piel transmiten información que los perros interpretan de manera instintiva.

La acción de lamer es una conducta natural en los perros desde su etapa de cachorro, cuando la madre los limpia y estimula. Aunque en la vida adulta, lamer los pies humanos puede expresar distintos intereses. Comprender esta conducta ayuda a fortalecer el vínculo entre perro y dueño.

perros lamiendo pies
Lamer los pies de las personas es uno de los tantos hábitos en los perros que ayudan a identificar y a reconocer con quién están.

Los motivos por los que los perros lamen los pies

Según expertos de American Kennel Club, coinciden en que los perros no solo usan el lamido como una forma de cariño, sino que va directo a un canal de comunicación y exploración.

  • Los pies, en particular, concentran glándulas sudoríparas que liberan compuestos químicos llamados feromonas, los cuales contienen información única sobre cada persona. Por eso, un perro puede lamerlos para reconocer y reforzar la identidad de su dueño.
  • Además, este comportamiento puede tener un componente social, ya que en manadas de lobos y perros salvajes el lamido es una señal de respeto o sumisión hacia un miembro de mayor rango.
  • Por otro lado, algunos perros encuentran atractivo el sabor salado de la transpiración, lo que refuerza el hábito.
  • Otro motivo es que también se ha observado que esta conducta puede aparecer como una forma de pedir atención o como un ritual de saludo.

Mientras el lamido no sea excesivo ni compulsivo, puede interpretarse como una expresión normal de interacción y afecto dentro de la relación humano-perro.

perros lamiendo pies
Lamer los pies de las personas es uno de los tantos hábitos en los perros que ayudan a identificar y a reconocer con quién están.

Qué hacer si el lamido de pies es excesivo en los perros

Por más que sea un hábito inofensivo, en algunos casos puede volverse insistente y molesto.

  • Si el perro lame de manera compulsiva, podría estar manifestando ansiedad, aburrimiento o estrés. En estas situaciones, expertos recomiendan identificar y atender la causa.
  • Por eso, algunas ideas útiles podrían ayudar y mejorar el vínculo. Aumentá el tiempo de juego, paseos y estimulación mental. Eso puede reducir el comportamiento.
  • Por otro lado, es ideal refuerces conductas y que le ofrezcas juguetes o premios cuando intente lamer. Y queda totalmente prohibido castigar al perro, ya que esto podría generar confusión o miedo.
  • Aunque si el hábito persiste, una consulta con un veterinario o un especialista en comportamiento animal es clave para descartar problemas médicos o emocionales.
perros lamiendo pies
Lamer los pies de las personas es uno de los tantos hábitos en los perros que ayudan a identificar y a reconocer con quién están.

El manejo temprano de estas conductas ayudará a prevenir que se conviertan en hábitos difíciles de modificar. El lamido de pies es un comportamiento natural en los perros que combina instinto, comunicación y vínculo, y que solo requiere atención si se vuelve excesivo o compulsivo.

