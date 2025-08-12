No es un simple cariño: por qué los perros lamen los pies de las personas, según expertos

Para muchos dueños, la costumbre de su perro de lamer los pies resulta curiosa o graciosa . Sin embargo, este gesto no es casualidad. Según especialistas en conducta animal, puede ser una costumbre de identificar a través de sus sentidos . El olor y el sabor de la piel transmiten información que los perros interpretan de manera instintiva .

La acción de lamer es una conducta natural en los perros desde su etapa de cachorro , cuando la madre los limpia y estimula. Aunque en la vida adulta , lamer los pies humanos puede expresar distintos intereses . Comprender esta conducta ayuda a fortalecer el vínculo entre perro y dueño.

Según expertos de American Kennel Club , coinciden en que los perros no solo usan el lamido como una forma de cariño , sino que va directo a un canal de comunicación y exploración .

Lamer los pies de las personas es uno de los tantos hábitos en los perros que ayudan a identificar y a reconocer con quién están.

Mientras el lamido no sea excesivo ni compulsivo , puede interpretarse como una expresión normal de interacción y afecto dentro de la relación humano-perro.

Qué hacer si el lamido de pies es excesivo en los perros

Por más que sea un hábito inofensivo, en algunos casos puede volverse insistente y molesto.

Si el perro lame de manera compulsiva, podría estar manifestando ansiedad , aburrimiento o estrés . En estas situaciones, expertos recomiendan identificar y atender la causa .

, o . En estas situaciones, expertos recomiendan identificar y . Por eso, algunas ideas útiles podrían ayudar y mejorar el vínculo. Aumentá el tiempo de juego , paseos y estimulación mental. Eso puede reducir el comportamiento .

, y mental. Eso puede reducir el . Por otro lado, es ideal refuerces conductas y que le ofrezcas juguetes o premios cuando intente lamer. Y queda totalmente prohibido castigar al perro, ya que esto podría generar confusión o miedo .

y que le ofrezcas o cuando intente lamer. Y queda totalmente al perro, ya que esto podría generar o . Aunque si el hábito persiste, una consulta con un veterinario o un especialista en comportamiento animal es clave para descartar problemas médicos o emocionales.

El manejo temprano de estas conductas ayudará a prevenir que se conviertan en hábitos difíciles de modificar. El lamido de pies es un comportamiento natural en los perros que combina instinto, comunicación y vínculo, y que solo requiere atención si se vuelve excesivo o compulsivo.