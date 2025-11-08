8 de noviembre de 2025 - 11:00

Chau mosquiteros: la nueva tendencia que aporta mayor comodidad y estética al hogar

Hogar. Estos mosquiteros son sorprendentemente robustos: casi no pesan, pero no se deforman con facilidad, asegurando una larga vida útil.

Por Redacción

El calor y las lluvias son el combo perfecto para que los mosquitos digan presente en nuestros hogares. Existen muchos formas de repeler estos insectos, sin embargo, los mosquiteros son los más eficientes. Pero como la moda va cambiando, hoy los mosquiteros quedaron atrás para darle lugar a una tendencia más minimalista.

Este nuevo sistema se integra fácilmente a ventanales, balcones y sobre todo a puertas corredizas, sin bloquear la vista exterior ni sumar peso visual a los ambientes. De esta manera, ofrece protección contra insectos, pero también puede retirarse o guardarse en segundos, lo que evita el desgaste y la suciedad.

Los mosquiteros plegables: la nueva moda

A diferencia de los sistemas tradicionales, que a menudo requieren ser desmontados o se mantienen fijos, los modelos plegables están diseñados para abrirse y cerrarse de forma lateral, imitando el movimiento de un acordeón.

Esta característica les permite ocultarse completamente dentro de su perfil cuando no están en uso, despejando totalmente la vista y la abertura.

Los mosquiteros enrollables revolucionan el mercado tradicional
Ventajas de diseño y adaptabilidad

Su diseño se destaca por varias razones clave:

  • Estética Superior: El mecanismo plisado permite que la malla se mantenga tensa sin necesidad de un marco rígido y pesado. Esto las convierte en una opción mucho más estética, que se integra perfectamente tanto en estilos modernos como rústicos, gracias a la variedad de colores y acabados disponibles.

  • Ideal para Grandes Dimensiones: Son especialmente recomendadas para ventanales amplios y para accesos de alto tránsito, como galerías o balcones, donde la movilidad es fundamental.

  • Sensación de Apertura: Permiten el paso del aire y la ventilación natural sin generar una incómoda sensación de encierro, un punto muy valorado en viviendas contemporáneas.

