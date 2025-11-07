7 de noviembre de 2025 - 08:59

Ni vinagre ni limón: el truco con jabón blanco para eliminar la grasa del horno sin esfuerzo

Un truco de limpieza con jabón blanco se volvió furor por eliminar la grasa del horno sin esfuerzo ni químicos agresivos. Ideal para el hogar.

El truco de limpieza con jabón blanco deja la cocina y el hogar relucientes.

El truco de limpieza con jabón blanco deja la cocina y el hogar relucientes.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Este ingrediente, combinado con ventilación y orden dentro de la cocina, ayuda a mantener el ambiente más fresco y agradable después de cocinar.

Decile adiós al olor a cebolla y ajo al cocinar: el ingrediente que lo elimina al instante

Por Redacción
Este truco es sencillo, ya que no se necesita hacer fuerza y evita el desgaste de la superficie. 

El truco que limpia sin romper las persianas de casa con una simple mezcla de 3 ingredientes

Por Redacción

El jabón blanco, ese clásico de toda la vida, tiene un poder desengrasante que muchos desconocen. Su composición natural permite disolver la grasa sin dañar el esmalte ni dejar residuos tóxicos, algo que los limpiadores industriales no siempre garantizan. Además, deja un aroma neutro que mejora la sensación de limpieza.

image
El truco de limpieza con jab&oacute;n blanco deja la cocina y el hogar relucientes.

El truco de limpieza con jabón blanco deja la cocina y el hogar relucientes.

Este método, compartido por especialistas en limpieza del hogar, se volvió viral en redes sociales gracias a su simplicidad: en pocos minutos, el horno puede quedar como nuevo sin esfuerzo ni guantes. Y lo mejor es que no requiere productos caros, solo ingredientes que ya están en tu cocina.

La combinación del jabón blanco con agua caliente crea una mezcla potente que penetra la grasa endurecida y la ablanda, haciendo que se desprenda fácilmente con un paño o esponja suave.

Cómo aplicar el truco con jabón blanco

Para preparar este truco, necesitás:

  • Un jabón blanco rallado (una cucharada grande).

  • Una taza de agua caliente.

  • Dos cucharadas de bicarbonato de sodio (opcional para potenciar el efecto).

    image
    El truco de limpieza con jab&oacute;n blanco deja la cocina y el hogar relucientes.

    El truco de limpieza con jabón blanco deja la cocina y el hogar relucientes.

Colocá los ingredientes en un recipiente y mezclá hasta obtener una pasta cremosa. Aplicala directamente sobre las paredes y bandejas del horno con una esponja. Dejá actuar entre 10 y 15 minutos y luego frotá suavemente. Vas a notar cómo la grasa se desprende sin esfuerzo.

Beneficios y otros usos en la cocina

Además de limpiar el horno, esta preparación es ideal para remover grasa en ollas, sartenes y rejillas. Su acción suave cuida las superficies y evita rayones. También podés usarla para limpiar mesadas o azulejos con restos de aceite.

Este truco de limpieza demuestra que no siempre se necesitan productos químicos para mantener la cocina impecable. Con ingredientes simples y naturales, el hogar puede brillar con poco esfuerzo y sin gastar de más.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En el jardín, la jardinería y las plantas, nada se desperdicia realmente.

Renovar tu jardín ya no es complicado: el truco para reciclar que es viral en todas las redes

Por Redacción
El disfraz de Mary Popping que se convirtió en viral gracias a un truco de magia. 

Disfraz volador de Halloween: recreó la escena de Mary Poppins gracias a su padre ilusionista

Por Redacción
en menos de 30 minutos: el truco de limpieza japones que es furor y puede dejar tu casa como nueva

En menos de 30 minutos: el truco de limpieza japonés que es furor y puede dejar tu casa como nueva

Por Redacción
Trucos caseros para el hogar que facilitan la limpieza y el destape de cañerías con ingredientes simples.

¿Se te tapó la cañería?: este truco de limpieza viral puede ser la solución

Por Redacción