Renovar tu jardín ya no es complicado: el truco para reciclar que es viral en todas las redes

Este proceso de reciclaje no solo puede mejorar la estética de tu jardín, también impacta en el orden general de tu casa.

En el jardín, la jardinería y las plantas, nada se desperdicia realmente.

En el jardín, la jardinería y las plantas, nada se desperdicia realmente.

La decoración del jardín suele ser una de las actividades más importantes a la hora del cuidado y el orden del hogar. Poder mejorar su estética se puede realizar de manera sencilla al reciclar un elemento que muchos tienen en casa: un bidón plástico. Este proceso se puede hacer sin la necesidad de herramientas o experiencia previa.

Con una lógica basada en el reúso de materiales cotidianos, la técnica consiste en aprovechar la forma del envase para delinear un utensilio cómodo, resistente y adaptable, práctica que comenzó a circular a partir de publicaciones breves y de rápida réplica.

Reciclar las tapas de los bidones puede tener un gran impacto en tu jardín.

Reciclar las tapas de los bidones puede tener un gran impacto en tu jardín.

El impacto de reciclar en el hogar

El avance de estas ideas vinculadas al aprovechamiento doméstico crece al ritmo del interés por reducir residuos y ahorrar en herramientas básicas. La propuesta se integra a un escenario donde las plataformas digitales funcionan como espacio de intercambio para quienes buscan resolver pequeñas tareas del jardín sin costos elevados.

Allí se combinan hábitos sostenibles, experimentos individuales y la intención de sustituir compras impulsivas por soluciones manuales de bajo impacto ambiental. La técnica se difundió apoyada en canales de jardinería sustentable y grupos que muestran métodos domésticos para organizar huertas, compostar y aprovechar elementos que antes se descartaban.

La albahaca santa transforma el jardín con jardinería práctica y plantas repelentes.

Materiales necesarios

— Bidón vacío de lavandina de 2 o 3 litros, con manija

— Cúter o cuchillo de sierra

— Marcador o fibrón

— Lija fina (opcional)

El árbol que decora, da sombra y ahuyenta moscas

Paso a paso

- Asegurar que el bidón esté totalmente limpio y seco.

- Marcar en uno de los laterales la silueta de la pala, aprovechando la curva de la base; la manija funcionará como mango.

- Cortar la forma trazada con cúter o cuchillo, manteniendo control sobre la firmeza del envase.

- Ajustar laterales con tijera para lograr líneas más parejas.

- Suavizar los bordes con lija fina para evitar asperezas o filo residual.

La propuesta se integra a la tendencia que promueve objetos reutilizados para el jardín y se articula con prácticas que destacan la relación entre bienestar cotidiano y conexión con la naturaleza. Entre los beneficios señalados por especialistas, el trabajo manual en exteriores reduce tensión acumulada, mejora el ánimo al estimular la exposición a la luz solar y refuerza la motivación al acompañar el crecimiento de las plantas.

