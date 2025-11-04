4 de noviembre de 2025 - 16:59

Reciclar los CDs ahora está de moda: cómo renovar la decoración de tu casa en segundos

Este proceso puede realizarse desde la comodidad del hogar sin necesidad de muchas herramientas o experiencia previa.

No es para decorar: para qué sirve colgar CDs en los árboles de Mendoza en primavera.

Reciclar CDs viejos en una pieza decorativa sobre un espejo permite rescatar discos en desuso para darles nueva vida con un acabado brillante. Este proyecto puede ser llevado a cabo por personas interesadas en una decoración para el hogar accesible, a la vez que responsable con el medio ambiente.

Diferentes ideas de manualidades para reciclar DVDs viejos
Reciclar los CDs en casa no tiene por qué ser un proceso complejo.

Las ventajas de este proceso de reciclaje

La técnica es sencilla: tomar lo que antes parecía descartable y convertirlo en una superficie luminosa que funciona en cualquier ambiente. Los CDs aportan un brillo tornasolado que recuerda al mosaico, sin necesidad de comprar materiales nuevos.

El procedimiento no exige herramientas especializadas y permite experimentar sin demasiada dificultad. Esto se acomoda tanto a un espejo con marco como a uno sin bordes definidos, ya que se puede construir una base de cartón o madera para recibir las piezas. Este proceso invita a probar combinaciones, jugar con la textura y encontrar composiciones que sumen carácter sin generar residuos adicionales.

Materiales necesarios

CDs o DVDs viejos

Espejo (con o sin marco)

Tijeras resistentes o cúter

Pegamento fuerte (silicona caliente, multiusos o transparente)

Guantes de protección

Gafas de seguridad

Cartón o madera (si se construye un marco)

Pintura o masilla (opcional)

Cómo reciclar los reproductores de DVD

Paso a paso

- Limpiar la superficie del espejo o del marco para asegurar una base firme.

- Crear un marco con cartón o madera si el espejo no lo tiene.

- Calentar agua y sumergir los CDs para ablandar el plástico.

- Retirar, secar y cortar en piezas pequeñas sin forzar el material.

- Ordenar los fragmentos según el diseño elegido.

- Aplicar pegamento y fijar cada trozo presionando unos segundos.

- Completar el borde dejando pequeños espacios entre piezas.

- Rellenar juntas con masilla o pintar los huecos si se desea.

- Dejar secar según indicaciones del adhesivo.

- Ubicar el espejo en el ambiente elegido una vez firme.

El proceso requiere herramientas básicas y fáciles de conseguir en el hogar.

El proceso requiere herramientas básicas y fáciles de conseguir en el hogar.

Resultado final

La pieza final puede colgarse en un recibidor, en un dormitorio o en un pasillo. La técnica admite variaciones de color, tamaño y densidad.

Con pocos elementos, se obtiene un objeto que combina memoria material con una estética novedosa.

