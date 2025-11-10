10 de noviembre de 2025 - 14:00

Los muebles oscuros ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más clara y minimalista

Los muebles de tonos claros y naturales dominan la decoración moderna: una tendencia que amplía los espacios, aporta serenidad y combina con todos los estilos.

Los muebles oscuros ya no se usan en los hogares a la moda la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más clara y minimalista
Por Andrés Aguilera

Durante años, los muebles oscuros fueron sinónimo de elegancia y sobriedad. Sin embargo, los hogares contemporáneos están girando hacia una estética más luminosa y minimalista. Hoy, la prioridad es crear ambientes amplios, relajados y funcionales. Esta transformación, cada vez más elegida por arquitectos y decoradores del hogar moderno, se basa en paletas claras, materiales nobles y líneas simples.

Ambientes más amplios y luminosos

Los muebles en tonos blancos, beige, arena y madera clara se imponen porque reflejan mejor la luz natural y generan una sensación de amplitud. En departamentos o casas con pocos metros, este efecto visual resulta clave.



Además, el mobiliario claro permite destacar texturas y detalles arquitectónicos, haciendo que cada rincón luzca más limpio y ordenado.

Minimalismo y bienestar visual

El auge del estilo escandinavo y japandi impulsó esta tendencia: líneas suaves, materiales naturales y ausencia de adornos innecesarios.

Los espacios se diseñan con pocos elementos, pero de calidad, priorizando la funcionalidad y la comodidad visual.



A diferencia de los muebles oscuros, que pueden recargar la vista, los tonos neutros aportan calma y equilibrio, ideales para hogares donde se busca descansar del ruido y la saturación visual del día a día.

Materiales naturales y texturas suaves

El protagonismo actual de la decoración está en la madera clara, el mimbre, el ratán y los tejidos de lino o algodón.



Estas combinaciones crean ambientes cálidos pero livianos, con una estética eco-friendly que conecta con la naturaleza.

La tendencia también favorece los acabados mate y los muebles modulares, que pueden reacomodarse según las necesidades del espacio.

Una nueva filosofía del hogar

El cambio hacia los muebles claros no es solo estético: refleja una búsqueda de simplicidad y bienestar emocional.



La luz natural, los tonos neutros y los materiales honestos contribuyen a un entorno más saludable y equilibrado.

En 2026, las casas modernas y sostenibles adoptarán esta línea decorativa como parte de un estilo de vida más consciente, donde cada objeto tiene un propósito.

